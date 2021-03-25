На Кубани создадут единую систему для контроля за всеми стройками в регионе

Краснодар, 25 марта. На Кубани решили разработать информационную систему, благодаря которой можно будет следить за всеми этапами строительства новых микрорайонов в целом по всему региону. Такую задачу поставил губернатор Вениамин Кондратьев.

«Краснодар становится похожим на «лоскутное одеяло», нам нужен единый облик города. Именно для этого разработали генплан, и он не должен оставаться только на бумаге. Здесь нужна четкая система контроля за соблюдением всех нормативных актов, которые регулируют градостроительство», — сказал Вениамин Кондратьев.

Курировать работу по созданию системы контроля поручено департаменту по архитектуре и градостроительству Краснодарского края. Губернатор уточнил, что в регионе надо не останавливать стройки, а вывести эту деятельность на качественно новый уровень.

Отметим, ранее глава региона принял ряд довольно жестких решений и остановил строительство нескольких многоэтажек. Как пример, стройку в микрорайоне Северный в Геленджике. Во время рабочей поездки в город-курорт он осмотрел стройплощадку ЖК «Солнечный», там возводили четыре многоэтажки. Две из них — на 266 квартир, которые строятся с привлечением средств жителей и находятся в высокой степени готовности было решено достроить, еще два дома — снести, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на инженерную и коммунальную инфраструктуру.

После создания новой системы профильные ведомства смогут дистанционно проверять любой муниципалитет и соблюдение градостроительного законодательства в нем. Будут отслеживаться все этапы — от формирования земельного участка и до сдачи объекта. Так можно будет видеть нарушения и своевременно реагировать на них.

Ранее ФАН писал о том, что в центре Анапы сносят двенадцатиэтажный дом. Он построен с нарушением законодательства и без разрешения. Самовольное строительство на Кубани — это еще одна проблема, которую в регионе начали решать. Как правило, все объекты после решения суда идут под снос.