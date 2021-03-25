Мечту юной гимнастки из Краснодара исполнили после обращения к президенту

Краснодар, 25 марта. Юная жительница Краснодара Лиора Рудецкая обратилась на прямую линию президента России и попросила его о встрече со своим кумиром. 8-летняя гимнастка мечтала пообщаться с четырехкратной чемпионкой мира по художественной гимнастике Александрой Солдатовой. ФАН узнал подробности об исполнении желания спортсменки.

«О мечте девочки-гимнастки мы узнали при отработке обращений, поступивших на прямую линию с президентом РФ. И такие обращения от жителей Краснодарского края мы продолжает отрабатывать совместно с органами исполнительной власти, при этом особое внимание уделяем проблемам и заветным желаниям детей из многодетных семей», — рассказал Александр Звягин, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Краснодарском крае.

Маленькая Лиора живет в Краснодаре и уже три года занимается художественной гимнастикой. О сюрпризе, который для нее приготовили, она узнала во время соревнований в Сочи. Там в это время проводила свой отпуск Александра Солдатова, которая с радостью пообщалась с юной спортсменкой.

Появление именитой гимнастки в зале очень растрогало девочку. Они пообщались, сделали совместные фотографии, Лиора попросила автограф, а в конце встречи чемпионка провела двухчасовой индивидуальный мастер-класс.

«Я очень люблю детей и никогда не отказываюсь, если меня куда-то зовут. Если я вижу их желание заниматься спортом, то заряжаюсь сама. Получается потрясающий позитивный энергообмен. Я пожелала Лиоре на соревнованиях быть полностью сосредоточенной, внимательной. Чтобы стать чемпионкой, каждое свое движение нужно выполнять на максимум, нужно требовать от себя действительно невозможного», — рассказала Александра Солдатова.

Эмоции, которые переполняли Лиору, настоящие и искренние — это и есть та самая благодарность, которую словами не передать, но она нашла что сказать.

«Для меня это был большой сюрприз, мама до последнего не рассказывала, что я не только увижу Александру Солдатову, но и потренируюсь с ней. Она — мой кумир. Художественной гимнастикой я занимаюсь очень давно и люблю этот вид спорта. Спасибо большое президенту и ОНФ за исполнение моей мечты», — сказала Лиора Рудецкая.



Если взять только Сочи, то в занятия спортом и физкультурой там вовлечены около 300 тысяч горожан. В этом году на курорте построят новые спортплощадки и зоны воркаута, проведут оснащение и модернизацию уже имеющихся объектов.

«Любая встреча со знаменитостью мотивирует детей. Опытные спортсмены делятся с ними своим опытом, и у детей появляется больше сил и энтузиазма заниматься спортом и достигать высоких результатов. В спортивных школах Сочи мы часто организуем мастер-классы и встречи со спортсменами высокого уровня и олимпийскими чемпионами. Такие встречи дают большой толчок для популяризации спорта на курорте», — поделился с ФАН Анатолий Мирошников, директор департамента физической культуры и спорта администрации Сочи.

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