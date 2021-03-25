На Кубани увеличили выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет

Краснодар, 25 марта. На внеочередной сессии парламента Краснодарского края был рассмотрен вопрос об изменениях в региональный закон «О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно». Было предложено увеличить выплаты для тех семей, которые имеют доход ниже прожиточного минимума.

Выплата появилась в начале 2020 года, составляет половину регионального прожиточного минимума на ребенка, это 5 557 рублей. Получить ее может один из родителей, если детей в таком возрасте в семье несколько — пособие можно оформить на каждого, пока ему не исполнится 8 лет.

Теперь же, после принятия поправок, были установлены повышенные выплаты для семей с наиболее низкими доходами. Семьи будут получать либо 8 335, 5 рублей или 11114 рублей соответственно. Подход к выплатам будет дифференцированным.

В региональном парламенте отметили, что краевой закон приводится в соответствие с Указом Президента, он был издан в начале марта и касается именно этих выплат.

«За период действия Указа был накоплен необходимый опыт, он и лег в основу проводимых сегодня изменений. С апреля текущего года начнут действовать новые правила назначения ежемесячных выплат на детей от 3 до 7 лет. Они станут более дифференцированными. Наименее обеспеченные семьи получат больше помощи. Мы вносим соответствующие изменения в краевой закон, и уже с 1 апреля кубанские семьи, которые отвечают таким критериям, смогут обратиться за назначением ежемесячной выплаты в увеличенном размере», — рассказал ФАН Юрий Бурлачко, председатель ЗСК.

Дополнительно отметим, что увеличенная выплата будет осуществляться с 1 января 2021 года на основании заявления, поданного после 1 апреля 2021 года.

«Выходит, что еще за три месяца можно получить дополнительную компенсацию, перерасчет наверное будет. Даже если мне не полностью поднимут, а до 8 335, то еще почти 9 тысяч за эти месяцы получу на каждого ребенка. У меня их двое, прибавка к бюджету нашему солидная будет. Я довольна», — рассказала ФАН Евгения Кузнецова, житель Краснодара.

В краевом парламенте при этом добавили, что год назад в условиях пандемии было наглядно видно, что установленная по решению Владимира Путина ежемесячная денежная выплата стала одной из самых эффективных и «работающих» мер помощи семьям с детьми.

Ранее ФАН писал о том, что некоторые пенсионеры в России получат прибавку в размере 6 тысяч рублей. При этом обращаться в ПФР и писать заявление на получение доплаты не придется, повышение пройдет в беззаявительном порядке.