Особо охраняемых природных территорий в России становится больше, ФАН узнал подробности

Краснодар, 25 марта. В Краснодаре по решению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева созданы две особо охраняемые природные территории регионального значения. ФАН узнал, что такой статус решено присвоить объектам, расположенным на землях Краснодарского лесничества — Болгарскому острову и Киргизским плавням.

Инспекцию этих мест глава региона провел еще в апреле 2019 года. Это была рабочая поездка, в ходе которой он поручил придать природным территориям особый статус. Делается это для того, чтобы защитить зеленые зоны от строительства. Они находятся неподалеку от густозаселенного микрорайона Гидростроителей. Болгарский остров чуть больше — 36,6 га, Киргизские плавни — 29,6 га.

«По двум объектам специалисты провели комплексное экологическое обследование. Установлено, что они имеют высокую значимость для сохранения массивов пойменных лесов реки Кубань, а также ландшафтного и биологического разнообразия региона. Статус ООПТ позволит обеспечить их сохранность», — рассказал ФАН Сергей Болдин, вице-губернатор Краснодарского края.

Специалисты говорят, что эти территории много значат для рекреационной составляющей, благодаря ним формируется благоприятная экологическая обстановка в городе. Теперь площадь территорий с охранным статусом на Кубани выросла на 66,27 га и составляет более 480 тысяч га.

Добавим, что сейчас в региональной администрации ведут работу в этом направлении и в ближайшее время планируют придать статус ООПТ еще 31 территории. Если говорить о сделанном, то с 2016 года в регионе образованы 27 особо охраняемых природных территорий местного значения. К примеру, в начале февраля были уточнены границы заказника «Абраусский». Он был образован более 30 лет назад.

«Давность образования этой природной зоны требовала корректировки границ, установления функционального зонирования и ужесточения самого режима охраны заказника. Проведенная работа позволит оптимизировать территорию для сохранения природных ландшафтов Черноморского побережья региона, редких и исчезающих видов животных и растений», — рассказали ФАН в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Подобную работу ведут и в Сочи, там совсем скоро появятся четыре такие же зоны, охрана которых станет прямой задачей муниципалитета и региональных властей. Это скверы по ул. Конституции, у гостиницы Москва, в микрорайоне Макаренко и по ул. Октября в Хостинском районе Сочи. Их площадь примерно 19 гектаров. А всего в регионе сейчас насчитывается около 360 ООПТ.

В Минприроды Кубани также пояснили, почему этой работе уделяют такое значение. Дело в том, что до 2015 года на таких объектах допускалось капитальное строительство при развитии городских и сельских поселений и нефте- и газотранспортных систем.

«Описательная форма обозначения границ, отсутствие утвержденных режимов особой охраны могли привести к утрате ценных природных комплексов и объектов», — добавили в региональном министерстве.

Теперь же у всех ООПТ регионального значения обозначены четкие границы, площади, утвержден перечень того, что там делать можно. К примеру, вести рекреационную деятельность, заниматься пчеловодством, выпасом домашнего скота, сенокошением, при этом там запрещено любое капитальное строительство.

В России это не единственный пример придания подобным территориям особого статуса. Власти Алтайского края ведут подобную работу. В ближайшее время в регионе хотят создать еще два объекта - заказник с рабочим названием «Рубцовский» и памятник природы «Скала Сапсан». Площадь первого — более 16 тысяч га, а второй — небольшой, около 100 га.

Будущий заказник находится на Егорьевского и Рубцовского района, недалеко от границы с Республикой Казахстан. Там идет естественное восстановление степных ландшафтов, сохранены нетронутые исходные степные экосистемы, обитают краснокнижные животные.

«Статус заказника позволит эффективно бороться с браконьерством, предотвратить утрату уникальных сохранившихся естественных степных ландшафтов, более эффективно предотвращать пожары в гнездовой период, а также проводить мониторинг состояния окружающей среды», — говорят в Минприроды Алтайского края.

Скалу Сапсан, которая находится в Заринском районе будут охранять для того, чтобы сохранить места обитания редких и исчезающих видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Алтайского края.

Всего же в регионе 112 ООПТ краевого значения, площадью 855 тысяч гектаров и две территории федерального значения — государственный природный заповедник «Тигирекский» и национальный парк «Салаир», они занимают площадь более чем 200 тысяч га.