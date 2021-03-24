Набережную Мзымты в Сочи обновили мебелью из переработанного пластика

Краснодар, 24 марта. Набережную реки Мзымта в Сочи продолжают приводить в порядок. На этот раз там установили экологичную уличную мебель, она была произведена из переработанного вторсырья. Обновлено пока только 10 лавочек и столько же урн. Но к 1 мая там планируют отреставрировать оставшиеся и установить малые архитектурные формы. Также проведут ландшафтное озеленение.



Отметим, что мебель изготавливают из специального состава. К полимерпесчаному композиту добавляют фольгированный пластик, это помогает воссоздать имитацию мраморной текстуры.

«Для изготовления одной такой скамейки производитель перерабатывает пять тысяч пластиковых пакетов, бывших в употреблении. Этот проект позволяет не только благоустроить общественные территории, но и сохранить окружающую среду», – рассказал ФАН глава администрации Адлерского внутригородского района Николай Бескровный.

Николай Бескровный отметил, что работу в этом направлении продолжат в рамках муниципального контракта.

Ранее ФАН писал о том, что отели в Сочи могут отказаться от использования пластика. Эксперты говорят, что значительно улучшить экологическую ситуацию на курорте и сократить расходы на переработку мусора можно, если отказаться от использования пластика в сфере гостеприимства.