Следователи рассказали ФАН о причине задержания главы Майкопа

Краснодар, 24 марта. Следственным управлением СКР по Республике Адыгея в отношении главы Майкопа возбуждено уголовное дело. Его подозревают в вымогательстве (ч.3 ст.163 УК РФ). Материалы поступили из УФСБ России по Республике Адыгея.

Следствию стало известно, что в мае 2018 года Андрей Гетманов пригласил к себе в служебный кабинет предпринимателя, который занимается выращиванием и реализацией сельхозпродукции.

«Желая получить право на чужое имущество, потребовал от мужчины обменяться земельными участками, расположенными на территории Майкопского района республики. Учитывая, что земельные участки имели неравнозначную площадь и стоимость, разница которых составила более 5 млн рублей, предприниматель отказался от невыгодной для него сделки», — рассказали ФАН в пресс-службе СКР по Адыгее.

После отказа от главы Майкопа в адрес фермера посыпались угрозы о физической расправе, вплоть до убийства. Опасаясь этого он согласился с требованиями Гетманова.

Сейчас мэр Майкопа задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения. Идут следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств и закрепление полученных доказательств.

Ранее ФАН сообщал о задержании Андрея Гетманова. Он стал главой города в феврале 2018 года. До этого занимал должность на космодроме Байконур, а позже стал депутатом Государственного совета Адыгеи.