Более 200 яхтсменов со всей России соберутся на парусную регату в Сочи

Краснодар, 24 марта. Всероссийская парусная регата открылась в Сочи 24 марта. Первые заезды пройдут уже завтра. Всего на соревнования приедут около 220 спортсменов из 22 регионов России.

«Эти старты, имея статус всероссийских соревнований, соответствует критериям отбора в молодежную сборную команду России и является отборочным мероприятием для участия в международных соревнованиях для всех спортсменов, выступающих в неолимпийских классах», — рассказали ФАН в пресс-службе Южного федерального центра спортивной подготовки.

Организаторы отмечают, что из-за плохой погоды время начала заездов может меняться. В рамках регаты также пройдет второй этап Кубка России в олимпийских классах яхт и классе яхт «Финн».

Участники соревнований поборются за звания победителей в шести олимпийских и шести юношеских классах яхт.

Отметим, что соревнования проходят ежегодно, приурочены к первой «Сочинской регате», которая прошла 24 марта 2015 года.

Ранее ФАН писал о том, что в конце февраля проходила традиционная Всероссийская парусная регата «Зимняя Ривьера». Ее история началась еще в 90-х годах прошлого века. Вместе с «Черноморской» и «Сочинской» она стала этапом зимней подготовки российских яхтсменов. В это время года Сочи остаётся единственным местом в России, где можно проводить такие соревнования.