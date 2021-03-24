Краснодарец продал принадлежавший работодателю КамАЗ и скрылся с 1,5 млн руб.

Краснодар, 24 марта. Житель Краснодара решил поживиться за счет своего работодателя и получить прибыль на продаже КамАЗа. Только вот деньги с реализации грузовика задумал присвоить полностью. За это его теперь ждет суд.

Следователи в Калининском районе Кубани завершили расследование уголовного дела в отношении 51-летнего краснодарца. Его обвиняют преступлении, предусмотренном ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Работодатель попросил подозреваемого разместить на одном из сайтов в сети интернет объявление о продаже грузовика. Мужчина заключил договор купли-продажи с покупателем и получил деньги. Но передавать автовладельцу их не стал и больше не выходил на связь. В результате противоправной деятельности обвиняемого потерпевшему причинен ущерб на общую сумму около полутора миллионов рублей», — рассказали ФАН в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Во время предварительного следствия мужчина был под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Следователи собрали достаточно доказательств, а уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением уже направлено в суд. Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы.