Водитель протаранил пять автомобилей на парковке ТЦ в Краснодаре

Краснодар, 21 марта. Водитель автомобиля Volkswagen около 16:00 ехал по проспекту Чекистов в Краснодаре. После этого он внезапно вылетел на парковку торгового центра и «взял на таран» сразу пять автомобилей, которые были там припаркованы. Очевидцы рассказали ФАН, что «досталось» четырем иномаркам: Honda, Mercedes и двум автомобилям Hyundai, а также легковушке отечественного производства.

«Виновник ДТП рассказал, что не помнит, по какой причине все произошло. Возможно, в этот момент он потерял сознание. В результате ДТП мужчина травмирован. Кроме того, пострадал двухлетний ребенок. Девочка вместе с матерью находилась в одном из припаркованных автомобилей», — пояснил ФАН Артем Коноваленко, официальный представитель УМВД по Краснодару.

Как уточнили в полиции Краснодара, предположительно, ребенок поранился от разбившегося стекла. Сейчас оба пострадавшие находятся в больнице. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее ФАН писал о том, что 20 марта троллейбус врезался в стену многоэтажки в Краснодаре. ДТП произошло из-за того, что водитель легковушки проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с "рогатым", отчего его отбросило на стоящий рядом многоквартирный дом.