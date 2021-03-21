Игроки российской сборной по футболу сдали тест на коронавирус в Сочи

Краснодар, 21 марта. Игроки сборной России по футболу готовятся к отборочным матчам ЧМ-2022 в Сочи. Первый этап подготовки заканчивается уже 22 марта. Второй начнется 25 марта и продлится до 28-го. А между ними спортсмены дадут бой футболистам Мальты на выезде. Игра запланирована на 24 марта.

Перед вылетом всем игрокам и тренерам необходимо сдать ПЦР-тест на коронавирус. Это обязательное требование УЕФА, которое необходимо выполнить до проведения официального матча.

«Сегодня утром игроки и тренерский штаб сборной прошли ПЦР-тестирование. Эта процедура – обязательное требование УЕФА перед проведением официальных матчей. Надеемся, что результаты тестов позволят команде вылететь на ближайшую игру на Мальту в полном составе», — сказано в Twitter российской сборной.

После возвращения с Мальты наша сборная сыграет с командой из Словении. Игра пройдет 27 марта на сочинском стадионе "Фишт". После этого футболисты отправятся в Словакию, там они сыграют 30 марта.

Ранее ФАН писал о том, что трибуны стадиона в Сочи во время матча могут быть заполнены только на 30%, болельщики должны будут занимать места в строгом соответствии с информацией указанной в билете, а отборочный матч ЧМ-2022 между Россией и Словакией и вовсе пройдет без зрителей.