На Кубани полыхает ангар с автомобильными покрышками

Краснодар, 21 марта. Информация о возгорании диспетчеру Динского пожарно-спасательного гарнизона поступила около 10 часов утра. На улицу Крайнюю в станице Динской были незамедлительно отправлены пожарные расчеты.

На месте пожарные установили, что горят автомобильные шины. Как в ангаре, так и на прилегающей территории. Был объявлен повышенный ранг пожара. Огнеборцы приступили к тушению и защите соседних зданий. На месте создали боевые участки. Задействовано 50 человек и 14 единиц техники.

По последним данным, которые ФАН предоставили в пресс-службе МЧС по Краснодарскому краю, площадь пожара увеличилась с 1 800 до 2 450 квадратных метров. К работе на месте ЧП приступила испытательная пожарная лаборатория Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю. Очаг и причина пожара пока не установлены. Локализовать огонь удалось в 11:24.

«Изначально склад горел на площади около 2 000 квадратов. Также на его территории находились два автомобиля. Один из них спасатели эвакуировали. Второй не удалось спасти», — рассказали ФАН в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Предварительно известно, что в результате пожара никто не пострадал. Специалисты МЧС проведут замеры загрязненности воздуха.

Ранее ФАН писал о том, что в Приморье сгорела птицеферма. Нанесен многомиллионный ущерб, погибли тысячи кур.