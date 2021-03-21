Кубань вновь пройдет испытание непогодой на предстоящей неделе

Краснодар, 21 марта. На Кубани в ближайшие дни можно будет увидеть все разнообразие погоды, которое только можно представить весной. В регионе ожидаются дожди, грозы, снегопады, штормовой ветер и температурные перепады от минус 4 до плюс 16 градусов. А в горах — лавиноопасность.

Как рассказали ФАН в региональном гидрометцентре, такая погода сохранится и на следующей неделе. Минимум до среды. 22 марта в крае ночью и утром местами туман, гололед. Западный ветер сменится на восточный 4–9 м/с. Ночью будет до 4 градусов ниже нуля, а днем воздух прогреется до +15, на Азовском побережье до +12. На Черноморском побережье местами дождь, на участке от Анапы до Геленджика порывистый ветер до 17 м/с. И до 14 градусов тепла днем.

23 и 24 марта на Кубани погода станет хуже — начнутся сильные дожди, мокрый снег, гололед. Днем и вечером 23 марта возможна гроза. Ветер порывистый. По ночам до +5 градусов, но в среду местами до минус 4, днем 23 марта от 11 до 16 градусов тепла, затем снова похолодает. На побережье характер погоды существенно отличаться не будет.

Если говорить о долгосрочном прогнозе, то метеорологи делают его очень аккуратно, но сходятся во мнении, что такая нестабильная погода в Краснодарском крае сохранится до конца марта.

Сотрудники МЧС Краснодарского края предупреждают о лавиноопасности в горах региона на уровне более 2 000 метров. Экстренное предупреждение продлено до 24 марта. Исключение при этом составляет Сочи.

«Обращаем внимание на то, что необходимо соблюдать меры безопасности. Не выходите в горы во время снегопада и непогоды, следите за изменением обстановки. Избегайте мест возможного схода лавин — как правило, они образуются на склонах с крутизной более 30 градусов и если там нет деревьев и кустарников. А если уклон горы 45 градусов, то лавина может сойти практически при каждом снегопаде», — рассказали ФАН в пресс-службе экстренного ведомства.

Вы всегда можете набрать номера 01, 101, 112 и попросить о помощи.

Ранее ФАН писал о том, что научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал спокойную весну на Европейской части России. Скоротечное таяние снега, сопровождающееся скачком температур и бурным половодьем, на этой территории пока не прогнозируется.