В Адыгее смягчили коронавирусные ограничения и открыли кинотеатры

Краснодар, 21 марта. В Адыгее из-за стабилизации ситуации с заболеваемостью коронавирусом разрешили проводить банкеты, танцевальные зоны в ресторанах и кафе тоже теперь могут работать. Однако, есть небольшая поправка — при условии соблюдения полутораметровой расстановки столов и при 50% наполняемости помещения. А вот кинотеатрам теперь и вовсе можно работать со 100% наполняемостью зала. Также больше нет ограничений по предоставлению кальянов для курения в организациях общественного питания.

А вот режим самоизоляции для жителей Адыгеи в возрасте 65 лет и старше продлили до конца марта. Ранее он и период оформления листков нетрудоспособности этой категории граждан до сохранялся до 21 марта включительно.

«Указом главы Адыгеи режим самоизоляции для лиц старше 65 лет продлен с 22 марта по 31 марта 2021 года. После 31 марта режим сохраняется для неработающих лиц старше 65 лет и граждан, имеющих хронические заболевания», — сказано в сообщении на сайте республиканского правительства.

Добавим, что работающим гражданам и сотрудникам старше 65 лет, имеющим хронические заболевания, могут предоставить отпуск, либо перевести на дистанционную работу в соответствии с трудовым законодательством. Такая рекомендация адресована их работодателям.

Месяцем ранее, 18 февраля, также смягчили ряд ограничений. Без изменений оставалось требование о соблюдении масочного режима и социальной дистанции, которую в регионе решили уменьшить с полутора метров до одного. С начала пандемии в регионе заболели более 14 тысяч человек, проходят лечение около тысячи жителей региона.

Ранее ФАН писал о том, что за последние сутки в России коронавирусом заболели 9 299 человек. При этом 12% из инфицированных не имели клинических проявлений болезни.