Краснодарская «Аврора» сохранит свою уникальную архитектуру, ФАН узнал подробности

Краснодар, 21 марта. В Краснодаре продолжается реконструкция знакового для города объекта — кинотеатра «Аврора». Она началась еще в 2015 году, но подрядчик не исполнил обязательства. В 2019 году за дело взялся известный российский предприниматель Сергей Галицкий, который уже построил для гостей и жителей краевой столицы необычный парк, многие называют его лучшим не только в России, но и в мире. ФАН решил узнать, каким будет новый проект бизнесмена.

В начале 2019 года с Галицким встретился глава региона и обсудил вопрос реставрации объекта. Вениамин Кондратьев заявил о важности сохранения облика «Авроры».

«Кинотеатр «Аврора» — визитная карточка Краснодара. Главное пожелание горожан – кинотеатр должен сохранить свои функции и уникальную архитектуру. После реконструкции «Аврора» станет современным киноконцертным комплексом для проведения досуга жителей города», — говорил тогда губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

По словам Сергея Галицкого, внешний архитектурный облик после капитального ремонта здания менять не будут, а реконструкцию проведут и на прилегающей к «Авроре» территории.

«С учетом мнения граждан мы очень бережно отнесемся к архитектурным формам кинотеатра. Наши специалисты посмотрели лучшие кинозалы мира, чтобы «Аврора» приобрела современный вид и в то же время осталась узнаваемой», — рассказал Сергей Галицкий, инвестор проекта.

Землю под кинотеатром определили как общественно-деловую зону и внесли изменения в генплан Краснодара, в правила землепользования и застройки. После чего и началась масштабная работа. Известно, что проект должен быть реализован до 2024 года. Кстати, в конце сентября прошлого года проект реставрации кинотеатра «Аврора» стал лауреатом национальной премии «РОСИНФРА» его отметили в номинации «Лучший проект государственно-частного партнерства в сфере культуры и досуга». Награждение состоялось на VII Инфраструктурном конгрессе «Российская неделя ГЧП».

В январе 2021 года Александровскому бульвару, в конце которого и находится знаменитая «Аврора», присвоили статус исторической территории. До этого границы исторического поселения были ограничены улицей им. Хакурате.

Для этой территории установили особые требования. Например, там можно вести благоустройство, снос объектов капстроительства, не имеющих историко-культурной ценности. Реконструкцию исторически ценных градоформирующих объектов можно проводить только при условии сохранения внешнего облика.

Добавим, что сам бульвар начали создавать еще в конце XIX века. Его характерный облик окончательно сложился в 1960-х годах. Пространственным акцентом, фиксирующим окончание бульвара в самой высокой его точке, стал кинотеатр «Аврора».

Авторы проекта и глава региона решили спросить одобрение у жителей города по вопросу восстановления знакового памятника архитектуры

Было решено провести голосование по этому вопросу, которое шло с 10 по 20 марта на сайте мэрии Краснодара. Отдать свой голос можно было через идентификацию на портале «Госуслуги», так что накрутка была исключена — голосовали реальные люди.

В спецразделе отобразили основную информацию о проекте, визуализацию внутренней и подземной частей здания кинотеатра и благоустройства прилегающей территории.

«Аврору» предложено трансформировать в масштабный культурно-досуговый комплекс. Это будет современный киноконцертный зал на 1200 мест. Практически не будут менять внешний вид здания, но для отделки будут использованы современные материалы.

Перед зданием появятся искусственные водоемы и переходный мост. Под землей — выставочный комплекс, девять кинозалов, кафе и парковка на 4 уровня. Вокруг посадят около 150 деревьев, благоустроят пешеходные дорожки.

В социальных сетях жители и гости Краснодара редко высказывают негатив об этом проекте. Это же показали и результаты голосования. Более 96% пользователей, которые высказались по этому вопросу — сказали «Да» новой «Авроре».

«Я полгода живу в Краснодаре. Переехал сюда из Санкт-Петербурга. Понимаете, сложно же после Питера кого-то удивить архитектурной красотой, да и вообще… Естественно, я бывал и в парке «Краснодар» и наслышан о том, что Сергей Галицкий делает очень много для города, поэтому я уверен — «Аврора» будет, как говорится, «вишенкой на торте», станет еще одним местом притяжения для жителей города и его гостей», — рассказал ФАН Виктор Сухоруков, житель Краснодара.

Добавим, что кинотеатр «Аврора» был построен в 1967 году. Автором его проекта стал известный архитектор Е.А. Сердюков. Объект стал образцом советской архитектуры 70-х годов XX века и композиционным завершением главной улицы города – Красной.

Ранее ФАН писал о том, что в Краснодаре построят новый аэропорт. Объем частных инвестиций в проект составит около 20 млрд рублей. Еще 8 млрд будет выделено из бюджета региона на строительство дорожной развязки и подъездных путей к воздушной гавани.