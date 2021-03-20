Водитель в Краснодаре наехал на мужчину, который бил молотком по его машине

Краснодар, 20 марта. Конфликт произошел 19 марта между двумя мужчинами на улице Сочинской в Краснодаре. Автомобилист остановился на территории возле частного дома, что не понравилось хозяину. Он вышел и начал бить молотком по машине. Чуть позже водитель наехал на мужчину и буквально впечатал его в забор.

«Было установлено, что примерно в три часа дня на улице Сочинской между 47-летним водителем иномарки, остановившим машину на придомовой территории частного домовладения, и владельцем этого дома произошел словесный конфликт, переросший в драку. Впоследствии собственник дома, используя молоток, стал бить по машине оппонента. В частности, он сломал левое зеркало бокового вида», — рассказал ФАН официальный представитель УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Чуть позже водитель начал сдавать назад, но потом резко поехал вперед и сбил своего обидчика. По словам мужчины, сделал это он не специально, а просто перепутал педали. Потерпевшего с травмами госпитализировали в больницу. Полицейские продолжают проверку.

Если вред здоровью, причиненный этим наездом будет квалифицирован как тяжкий — на мужчину заведут уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Тогда он может лишиться свободы на срок до 2 лет. Но если выяснится, что он сделал это умышленно, то срок заключения может увеличиться до 8 лет.

Уголовное дело могут возбудить и на сбитого мужчину. Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества карается заключением на срок до 5 лет.

Ранее ФАН рассказывал о том, что субботним утром в центре Краснодара троллейбус протаранил стену многоэтажки. ДТП произошло из-за того, что водитель легковушки решил проехать на запрещающий сигнал светофора и влетел в него.