Коричнево-мраморный клоп «посадил» на карантин 5 районов Кубани

Краснодар, 20 марта. Пять районов Краснодарского края и три в Крыму оказались карантинной зоной по коричнево-мраморному клопу. Но потерять урожай могут садоводы и аграрии, проживающие не только в этих территориях. Опасный вредитель захватывает новые территории. Не исключено, что карантин могут ввести и в других местах.

«Фитосанитарные зоны мы установили в Сочи, Горячем Ключе, Анапе, Северском и Туапсинском районах Краснодарского края. Карантинные меры будут действовать до тех пор, пока три года подряд не будет зафиксировано отсутствие вредителя», — рассказали ФАН в Южном межрегиональном Управлении Россельхознадзора.

Специалисты говорят, что когда температура воздуха достигает 6–12 градусов тепла, опасный вредитель выходит из мест зимовки и начинает ползать по стенам домов, заборам. Именно в это время необходимо начинать отчаянную борьбу с ним. Самый надежный способ — собрать и уничтожить вручную. Потому что уже спустя пару недель, при повышении температур до 15 градусов, придется использовать химикаты. Это гораздо дороже. Помогает не всегда.

Россельхознадзор оперативно отслеживает и «отправляет на карантин» районы Кубани, Адыгеи и Крыма при значительном росте популяции клопа на этих территориях. Специалисты уже направили свыше 160 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Если взять, к примеру, Сочи, то там коричнево-мраморного клопа стали замечать в 2014–2015 годах. Уже спустя год он массово распространился по всей территории курорта. А завезли его вместе с посадочным материалом, когда проводили озеленение перед Олимпиадой. Естественный ареал обитания вредителя — Юго-Восточная Азия, Китай и Япония, Тайвань и Вьетнам.

Вредитель может уничтожать более 100 видов растений из 49 семейств. Больше всего от него страдают плодовые культуры (семечковые, косточковые) и ягоды (очень сильно — виноград). Также он может «испортить» и овощи. Люди от него не страдают, разве что от дискомфорта, когда насекомые переползают в здание на зимовку. Их укусы могут вызвать аллергическую реакцию у некоторых, но чаще всего клопа не любят из-за неприятного запаха от его выделений.

Зимой, в том же Сочи, жители города и сотрудники управляющих компаний собирают клопов руками на чердаках, пристройках, в сараях. Весной и летом в городе силами администрации проводятся химические обработки, но много территорий в городе обработать просто не в силах, вероятно, поэтому клопы вновь и вновь появляются.

«В моем саду от клопа больше всего «достается» фундуку. В прошлом году мы потеряли, наверное, около 80% орехов и примерно половину фруктов и овощей. Хурмы было очень мало. И это даже с учетом того, что мы бросили все силы на борьбу с ним. Но бой неравный», — рассказала ФАН Ирина Коромыслова, житель Сочи.

Ирина говорит, что один из действенных методов борьбы — ловушки с феромонами. Емкости с привлекательным для клопа запахом развешивают на деревьях, и насекомые летят в них как мухи на мед. В одной бутылке за пару часов может оказаться до 500 «пахучих гадов».

«В нашей гостинице, хоть она и небольшая, мы уделяем особое внимание борьбе с клопом. Тоже пользуемся ловушками. Это хоть как-то обеспечивает безопасность отдыхающих у нас. Дело то еще и в эстетической составляющей. Кому приятно находиться в номере или гулять по территории и встречать полчища паразитов этих», — добавила в беседе с корреспондентом ФАН Елизавета Генералова, управляющая гостиничным комплексом в Сочи.

Кстати, на особо охраняемых территориях применять химикаты нельзя. Поэтому в таких местах коричнево-мраморный клоп находится в безопасности. Затем снова и снов разлетается по городу. Одна самка может произвести тысячу личинок, поэтому он так быстро распространяется и является лидером в рейтинге вредителей.

Ранее ФАН писал о том, что в Сочи для того, чтобы решить вопрос о сохранении зеленого каркаса города прибыл глава Минприроды РФ. Он оценил эффективность методов борьбы с насекомыми-вредителями, которые попали в Сочи с посадочным материалом перед Олимпийскими играми 2014 года. Федеральный закон №33 запрещает использовать химикаты на особо охраняемых природных территориях. Поэтому бороться с вредителями крайне сложно.

«Законы пишут люди, и мы совместно с научным сообществом можем найти оптимальный вариант, чтобы сберечь природу курорта», — заявил Александр Козлов.

Орехотворка уничтожает каштан, против нее не работает даже химия. Самшитовые рощи в Сочи за несколько лет практически полностью уничтожены самшитовой огневкой. Более шести лет назад растения начали погибать от пальмового мотылька и красного пальмового долгоносика. В лесах массово усыхают дубы и каштаны, поражены и хвойные.