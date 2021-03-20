В центре Краснодара троллейбус протаранил многоэтажку

Краснодар, 20 марта. Авария, в результате которой троллейбус влетел в стену многоэтажного дома в центре Краснодара, произошла сегодня утром. ДТП случилось на пересечении улиц Мира и Суворова.

«Предварительно известно, что 26-летний водитель «Лада Ларгус», который ехал по улице Суворова, допустил проезд на красный сигнал светофора и столкнулся с троллейбусом. После удара троллейбус врезался в здание», — рассказал ФАН Артем Коноваленко, официальный представитель УМВД по Краснодару.

Два пассажира троллейбуса были госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести. Точное количество пострадавших уточняется. Добавим, что в районе ДТП образовался крупный дорожный затор. Сотрудники ГИБДД просят водителей перестроить маршрут таким образом, чтобы объехать этот участок.

Ранее ФАН писал о том, что появилось видео с места ДТП на Кубани, в котором в свой день рождения погибла девушка. Автокатастрофа произошла на 1407 километре трассы М-4 Дон, недалеко от Горячего Ключа. По предварительным данным, молодая женщина на Kia Rio не справилась с управлением, и ее авто боком вылетело на встречную полосу, по которой ехал внедорожник Toyota Land Cruiser.