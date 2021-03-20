Рынок недвижимости в Сочи лихорадит: жилья осталось на восемь месяцев продаж

Краснодар, 20 марта. Жилья для продажи в Сочи осталось так мало, что скоро оно и вовсе закончится. Застройщики не успевают за «аппетитами» желающих прикупить квартиру или апартаменты в городе-курорте. Эксперты говорят, что если темпы продаж сохранятся, то все предложения на рынке недвижимости закончатся через семь-восемь месяцев.

Причиной ажиотажного спроса стала пандемия. Резкий скачок продаж пришелся на осень 2020 года. Если говорить о текущей ситуации, то дешевое раскупают очень быстро. Самые «ходовые» — это квартиры, которые стоят до 7 млн рублей. Крайне популярными остаются маленькие студии.

«У меня среди недорогих предложений осталось буквально четыре небольшие квартиры. Нет, это не конец, но он очень близок. Есть и дорогие варианты, они всегда продавались чуть хуже, сейчас уже и они пошли в ход. Лично у меня количество сделок в феврале и марте выросло минимум раза в 2,5–3», — рассказала ФАН Эльвира Рогова, специалист по продаже недвижимости.

Добавим, что масла в огонь в условиях «квартирной лихорадки» подлила новость о том, что этим летом в Сочи запретят строительство многоквартирных домов. Ограничения будут сохраняться до тех пор, пока в городе не примут новый генеральный план. Специалисты предполагают, что на это может уйти до двух лет.

Ранее ФАН писал о том, что в 2021 году в Сочи решили приостановить выдачу разрешений на строительство многоквартирных домов. Глава региона Вениамин Кондратьев уверен, что это упорядочит застройку. Сочи можно будет в дальнейшем развивать комплексно. Из-за того, что город 10-15 лет активно застраивается и ранее этот вопрос не находился под жестким контролем властей, сейчас это привело к огромному числу объектов точечной застройки и самостроев. При этом не хватает школ, детсадов, спортивных объектов.