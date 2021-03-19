Появилось видео с места ДТП на Кубани, в котором в свой день рождения погибла девушка

Краснодар, 19 марта. В страшном ДТП в Краснодарском крае погибла девушка, которой сегодня исполнилось 28 лет, сообщили ФАН в экстренных службах региона.

Автокатастрофа произошла на 1407 километре трассы М-4 Дон, недалеко от Горячего Ключа. По предварительным данным, молодая женщина на Kia Rio не справилась с управлением, и ее авто боком вылетело на встречную полосу, по которой ехал внедорожник Toyota Land Cruiser. Его водитель не пострадал.

В ДТП скончалась Фатима М., именно сегодня ей исполнилось 28 лет. На фото и видео с места ЧП видно, что автомобили получили очень серьезные повреждения. Салон Kia практически полностью уничтожен боковым ударом.