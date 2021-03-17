Сочинские отели могут отказаться от использования пластика

Краснодар, 17 марта. В Сочи провели круглый стол по вопросам улучшения экологической ситуации на курорте. Глава города Алексей Копайгородский еще в феврале попросил подумать над внедрением современных решений, которые позволят снизить нагрузку на окружающую среду.



Значительно улучшить экологическую ситуацию на курорте и сократить расходы на переработку мусора можно, если отказаться от использования пластика в сфере гостеприимства, говорят эксперты.

«Мы должны предлагать гостям устойчивые и осязаемые решения, направленные на уменьшение негативного влияния индустрии гостеприимства на окружающую среду. С каждым годом растет экологическое сознание у молодых путешественников. Все чаще при выборе отеля или ресторана они обращают внимание на «зеленые» практики и стандарты. Уверен, что сочинские отели и рестораны будут служить примером реализации таких практик», – заявил заместитель главы Сочи Владимир Морозов.

Решения, принятые на круглом столе, носят рекомендательный характер. Руководство Кавказского государственного природного биосферного заповедника будет ответственным за реализацию проектов и консультативную помощь в применении экологичных решений.

Ранее ФАН писал о том, что бывший заместитель руководителя Росприроднадзора, эколог Олег Митволь рассказал, чем заменить одноразовую пластиковую посуду и трубочки в случае их запрета. С предложением запретить использовать материалы, которые невозможно переработать, выступила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.