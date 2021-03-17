Летний сезон на курортах Черного моря начнется 1 мая

Краснодар, 17 марта. Летний сезон на черноморских курортах Кубани начнется 1 мая. Вице-губернатор региона Александр Руппель провел заседание межведомственной комиссии, на нем обсудили подготовку региона к новым туристическим рекордам.

Ежегодно туристы начинают массово приезжать на курорты региона во время майских праздников. Замгубернатора отметил, что к этой дате отельеры и все, кто отвечает за сервис гостей, должны быть «во всеоружии». Необходимо подготовить общественные пляжи и те территории, которые традиционно востребованы у отдыхающих.

Особое внимание должно быть уделено объектам потребительской сферы, «гостевые» трассы привести в надлежащее состояние, обеспечить качественную работу придорожного сервиса.

Кстати, эксперты проанализировали бронирование туристов на майские праздники и пришли к выводу о том, что 20% россиян, которые будут путешествовать в мае — выбрали для этого Сочи. Однако, город-курорт оказался лишь на втором месте в списке предпочтений жителей страны. 22% забронировали для отдыха с 1 по 9 мая Ялту. В ТОП-5 городов для путешествий также вошли Санкт-Петербург, Кисловодск и Москва.

Добавим, что в непростом для курортной отрасли 2020 году, на Кубани отдохнули почти 12 млн туристов. Регион не принимал гостей с 28 марта по 1 июня, когда начали работать санатории с медицинской лицензией. Полноценный сезон начался лишь 21 июня, после снятия режима карантина в регионе.

Также в 2020 году на курортах Краснодарского края открылись зимние пляжи. Оборудовали аэрарии, беседки, качели, лавочки, где отдыхающие могли загорать в любое время года.

Ранее ФАН писал о том, что сочинский пансионат, построенный в 1982 году, реконструируют и превратят в комфортный апарт-отель на 442 номера. В этом сезоне он уже примет гостей.