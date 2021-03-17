Мощный град прошел на Кубани

Краснодар, 17 марта. На Кубани снова непогода. В регионе передано штормовое предупреждение. 17 и 18 марта ожидается сильный дождь, ливни и грозы, град и усиление ветра до 20 метров в секунду. Днем в среду град прошел станице Ладожской, пользователи социальных сетей сообщают о граде в Краснодаре и Тбилисском районе.

Сотрудники МЧС предупреждают о том, что в регионе возможен подъем уровней воды в реках и достижение, а также превышение критических отметок.

«19 и 20 марта погода будет не такой плохой, хотя в крае все еще ожидаются дожди. В горах возможен мокрый снег. Местами порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду, а температура воздуха и днем и ночью будет плюсовой, лишь в горах ночью до минус 1 градуса», — рассказали ФАН в региональном гидрометцентре.

Ранее ФАН писал о том, что в Краснодаре на улицы вышла спецтехника. Она будет при необходимости устранять последствия подтоплений.