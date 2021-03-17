В Сочи родители почти три года насиловали маленькую дочь

Краснодар, 17 марта. Свою дочь родители насиловали с января 2015 по декабрь 2017 года. Мало того, ей они говорили, что это норма. Девочка боялась и никому не рассказывала. Лишь в 2020 году об этом узнала ее учительница, которая тут же обратилась в полицию.

Следователи Адлерского района Сочи в отношении 38-летнего мужчины и его 40-летней жены завели уголовное дело. Горе-родителей обвиняли в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении своей малолетней дочери (п.«б» ч.4 ст.132 УК РФ).

Было установлено, что почти три года они неоднократно вдвоем насиловали ребенка, убеждая, что это правильно. После того, как о преступлении стало известно — девочку забрали из семьи, отправив в реабилитационный центр. Сейчас решается вопрос о лишении фигурантов родительских прав.

Родителей на время следствия заключили под стражу, там они находятся до сих пор.

«Следователем в территориальный орган внутренних дел было внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению данного преступления, в том числе в части непринятия должных мер по профилактике преступлений данной категории», — рассказала ФАН Наталья Трифанова, старший помощник руководителя СУ СКР по Краснодарскому краю.

Как уточнили в краевом СКР, доказательственная база собрана, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением уже отправили в суд. Добавим, что за это преступление родителей девочки могут отправить в колонию на срок до 20 лет.

Ранее ФАН рассказывал о том, что на Кубани огласили приговор виновным в пожаре, который унес жизни 11 человек. Подсудимых отправили в колонию-поселение на 2,5 года.