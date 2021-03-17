На Кубани станет больше АЗС на метане, ФАН оценил пользу перевода авто на газ

Краснодар, 17 марта. Краснодарский край взял курс на метан. Если говорить проще — то по поручению главы региона на Кубани существенно расширят сеть заправок, где будут отпускать газомоторное топливо. Сейчас их чуть больше двадцати, работают они в только в некоторых городах и районах. Еще почти столько же планируют открыть до конца 2021 года. А за три года хотят построить примерно 60 новых автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС).

В Армавире и Ейском районе новые заправочные станции на метане откроют уже в апреле. Они уже возведены, в настоящий момент идет подготовка документов для того, чтобы ввести их в эксплуатацию. За последние 4 года в регионе было построено девять газовых заправок.

В целом, строительство таких объектов идет по всему краю, так исполняется поручение главы региона Вениамина Кондратьева.

«Сегодня газомоторный автотранспорт экономически выгоден. Нужно учитывать и тот важный фактор, что это экологический чистый транспорт, что для Краснодарского края как курортного региона имеет принципиальное значение», — заявил Вениамин Кондратьев.

В администрации региона ФАН рассказали, что в высокой степени готовности находится и станция в Темрюке. Более чем на 50%. Осталось получить технические условия на подключение газа. После этого на завершение объекта понадобится примерно полгода. Также к строительству АГНКС приступили в Абинском районе и Горячем Ключе. Модули природного газа планируют добавить на уже действующих заправочных станциях в Славянске-на-Кубани и Краснодаре.

Краснодару гораздо острее других территорий края необходимы такие АГНКС. В краевом центре есть только две заправки, которые в пиковые часы колоссально загружены. В министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края рассказали, что в 2021 году планируется приступить к строительству объектов по ул. Бородинской и в микрорайоне Гидростроителей. В следующем году – построить заправки в хуторе Ленина и поселке Пашковском, на улице Красных Партизан и на Ейском шоссе.

«В последние полтора года мы провели большую работу с инвесторами и администрацией Краснодара. Определили шесть участков для размещения газовых заправок, которые располагаются в направлении основных выездов из города», – рассказал Андрей Ляшко, министр ТЭК и ЖКХ Кубани.

Добавим, что в генеральную схему газоснабжения Краснодара даже решили внести изменения. В перспективе — размещение 18 заправок с природным газом.

Также ФАН рассказали, что с 2019 года государство оказывает масштабную поддержку в развитии газомоторного топлива в России. Кубань принимает участие в федеральной программе «Развитие ТЭК». По ней получают субсидии на строительство АГНКС и переоборудование автомобилей для использования природного газа. К примеру, в 2020 году власти региона направили 36 млн рублей на эти цели. Переоборудованием техники в крае занимаются 23 организации. На газ перешло около 1000 транспортных средств, 450 из которых по госпрограмме. Это не только легковые авто, но и автобусы, а также грузовые автомобили и магистральные тягачи. В 2021 году планируют перевести не менее 1 000 единиц техники, в том числе и сельскохозяйственную.

Газомоторное топливо существенно дешевле бензина и позволяет продлить срок службы автомобиля. Так говорят те, кто является сторонником перехода на него. Но так ли это на самом деле? ФАН обратился за комментарием к специалисту автосервиса, который занимается ремонтом двигателей.

«Давайте сначала разберемся. О каком газе вы говорите? Есть метан, есть пропан. Если о пропане, то он очень похож на бензин по характеристикам. Его в основном и используют. А метан меньше изнашивает двигатель автомобиля, потому что температура его горения пониже, поэтому и нагара в поршневой группе будет не так много», — рассказал ФАН Евгений Гончаров, автомеханик.

Также Евгений пояснил, что нельзя сказать, вредит использование газа силовому агрегату или нет. За это отвечают многие факторы. Однако, если правильно выбрать газовое оборудование, грамотно его установить и правильно, а главное, своевременно обслуживать, то ресурс вашего двигателя если не увеличится, то уж точно не уменьшится.

«Знаете, был однажды у меня автомобиль, который надо было газом заправлять. Скажу так — не мое! Вроде бы и все хорошо, система в порядке, но я боялась. Да, не спорю, газ гораздо дешевле. Но я заправляла бензином, хорошо, что такая возможность тоже была. А потом я продала этот автомобиль. Одним из факторов в сторону продажи стали видео, которые я посмотрела. Увидела, что неисправное оборудование приводит к взрыву. От машины почти ничего не остается», — поделилась с ФАН Елена Фефелова, автомобилист.

Многие же не видят никакой опасности в использовании газобалонного оборудования в автомобилях. Напротив, выступают в защиту этого топлива и своего кошелька.

«Раньше я работал водителем маршрутки в Томске. Автобус был с газовым оборудованием. Намотал много тысяч километров по городу и ничего. Сейчас таксист, но уже в Краснодаре. Полный бак бензина в мой Шевроле стоит 2 700 рублей, газ примерно на 1 600 выходит. Да, расход чуть выше. Но примерно 900 рублей с бака я точно экономлю», — рассказал ФАН Анатолий Ковалев.

Получается, дело каждого. Во всех вопросах есть скептики и те, кто будет рад попробовать что-то новое. Использовать или нет газ в своем авто каждый решает сам. Раньше боялись «гибридных» автомобилей, потом недоверие вызывали электрокары, сейчас и тех и других по дорогам России колесит очень много. Может быть и с газом когда-то наступят такие времена.