Старый сочинский пансионат превратят в современный четырехзвездочный отель за 2,3 млрд

Краснодар, 17 марта. В Сочи продолжают создавать из старого пансионата «Олимпийский Дагомыс», построенного в 1982 году, апарт-отель высокого класса на 442 номера. Он находится прямо на берегу Черного моря. Между инвестором и администрацией края соглашение было достигнуто два года назад.

Реконструкция объекта уже завершена, подрядчик устанавливает оборудование и мебель в апартаментах.

«Инвестор планирует ввести объект в эксплуатацию до конца 2021 года, будет создано 300 новых рабочих мест. Отель будет работать в соответствии со стандартами международного оператора Accor Hotels под брендом Adagio», — рассказали ФАН в региональном департаменте инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства.

2021 год в Краснодарском крае «урожайный» на реализацию инвестпроектов. Если говорить о крупных, то их будет около 70 — на общую сумму 50 млрд рублей. В регионе при реализации этих проектов появится почти 5 тысяч новых рабочих мест.

В департаменте инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства в беседе с корреспондентом ФАН добавили, что примерно неделю назад атташе посольства Бельгии Франк Ван Эйнде совершил трехдневную рабочую поездку на Кубань. Это был первый визит торгового представителя иностранного государства в регион после начала пандемии. Гость сообщил, что бельгийский бизнес планирует выходить на Кубань.

И все это не просто так — европейские производители выбирают Краснодарский край, так как в регионе дают максимальные преференции для ведения бизнеса.

«Предполагаем, что в 2021 году объем инвестиций в край составит почти 480 млрд рублей. Прогноз на следующий год — 510 млрд рублей. На рост показателей влияют, в том числе, действующие в крае меры господдержки бизнеса. В частности, предусмотрены налоговые льготы для резидентов промпарков и инвесторов, реализующих проекты в приоритетных областях экономики», — уточнили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Добавим, что с этого года бизнесмены могут получить компенсацию части затрат за строительство объектов инженерной инфраструктуры.

Ранее ФАН писал о том, что в Краснодаре построят аэропорт за 20 млрд рублей частных инвестиций. Бюджет региона профинансирует строительство подъездных путей — они обойдутся почти в 8 млрд рублей. Аэровокзал будет занимать площадь в 80 000 кв. метров, ежегодно сможет принимать до 8 млн пассажиров.