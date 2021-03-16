На Кубани огласили приговор по делу о сочинском пожаре, в котором погибли 11 человек

Краснодар, 16 марта. В Краснодаре вынесли приговор по резонансному делу. За гибель одиннадцати человек повторно судили двоих мужчин, которых обвиняли в причинении смерти по неосторожности. Ранее они получили слишком мягкий приговор, с ним не согласились родственники погибших.

«Один из подсудимых в период с 2010 по 2013 годы на земельном участке в Адлерском районе Сочи с нарушением требований законодательства самовольно возвел и укомплектовал электрическим оборудованием нестационарный торговый объект – торговый павильон. В этом павильоне он организовал пункт общественного питания, не соответствующий противопожарным нормам. В 2015 году мужчина сдал вышеуказанный объект в аренду второму подсудимому, который, оборудовал в нем летнее кафе», — рассказали ФАН в пресс-службе краевого суда.

Летом 2018 года в кафе произошел пожар, который перекинулся на стоящую рядом частную гостиницу. Она тоже была самовольно построенной. Тогда погибли 11 человек, из них в помещении кафе четверо, еще семь в гостинице — гости курорта из РСО-Алания, Архангельской, Ростовской, Кемеровской и Липецкой областей в возрасте от 21 до 52 лет.

В марте 2020 года Адлерский районный суд признал подсудимых виновными и назначил наказание в виде 6 месяцев лишения свободы. Отбывать его они должны были в колонии-поселении. Приговор было решено обжаловать в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд. Родственники погибших, проживающие в разных регионах России, принимали участие в заседании по видеосвязи.

«Полностью признаю свою вину. Что своими действиями, или может, бездействиями причинил людям такое. Надеюсь, что когда-нибудь они простят меня, потому что когда на душе нет прощения — жить невозможно», — сказал в последнем слове один из осужденных мужчин.

По решению суда апелляционной инстанции приговор Адлерского районного суда изменен, подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2,5 года с отбыванием наказания в колонии-поселении. Как уточнили в пресс-службе краевого суда — приговор уже вступил в законную силу.

Отметим, летом 2020 года прошел суд над владельцем гостиницы. Эдуарда Симоняна осудили на 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее ФАН писал о том, что приезжая из Костромской области задушила 99-летнюю старушку в одном из поселков на берегу Черного моря. После убийства, убедившись, что дело доведено до конца, она стала искать деньги в доме. Нашла 35 тысяч рублей, с ними и скрылась. Долго бегать ей не пришлось. Женщину задержали. Теперь ей грозит 15 лет лишения свободы.