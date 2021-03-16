Центр Краснодара остался без света

Краснодар, 16 марта. Около двух тысяч жителей в центре Краснодара остались без электроснабжения. Аварийное отключение произошло в 14:35. Из-за повреждений на линии перестали работать 11 трансформаторных подстанций.

«Район отключения ограничен улицами Промышленной, Буденного, Головатого, Кузнечной, Северной, Леваневского. Без света остались 1800 человек и четыре социально-значимых объекта. Сейчас идут ремонтно-восстановительные работы. Планируется, что они завершатся в течение 4–5 часов», — рассказали ФАН в администрации города.

Без электроснабжения остаются жители в домах на улицах Станкостроительная, Южная, Красина, Затонная, Оранжерейная, Речная, Песчаная, Индустриальная, а также на проспекте Кошевого. В социальных сетях горожане пишут, что света нет также на улицах Ломоносова и Промышленной. А на одной из главных городских магистралей — улице Северной — погасли светофоры. Из-за этого уже скопились дорожные заторы.

«Специалисты работают на месте отключения электроэнергии. Аварийная ситуация устраняется, уже начинаем запитывать потребителей», — сообщили в пресс-службе компании НЭСК.

Ранее ФАН писал о том, что в Краснодаре проблемы электроснабжения продолжают решать. Закончено строительство кабельных линий от трех ключевых подстанций города. В работу уже введены линии от подстанций «Юго-Западная», «Тургеневская» и «Ангарская».