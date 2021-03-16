Бесплатные лекарства для больных коронавирусом на Кубани обойдутся в 42 млн рублей

Краснодар, 16 марта. На покупку бесплатных лекарств для больных коронавирусом в Краснодарском крае потратят еще 41,7 млн рублей. Распоряжение об этом было подписано председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным.

В документе, который утвердил премьер-министр страны, сказано, что на приобретение препаратов для больных COVID-19 во всех регионах России выделено 2,7 млрд рублей. Краснодарскому краю из этой суммы достанется почти 42 млн рублей.

До этого на покупку таких лекарств в целом по стране было направлено почти 11 млрд рублей, из них 37,5 млн рублей — в Краснодарском крае.

«Речь идет о пациентах, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях – лечатся на дому под наблюдением врачей. Для профилактики осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту врачей», — рассказали ФАН в региональном минздраве.

По данным на 16 марта, в регионе лечение на дому проходят 1972 человека с коронавирусом, среди них 44 ребенка. В целом ситуация с заболеваемостью коронавирусом в регионе остается спокойной. Медики сообщают о том, что в крае регистрируется все меньше положительных случаев COVID-19, при этом ежедневно делается 5-7 тысяч тестов.

За последние сутки в крае выявлено 125 новых заболевших. С начала пандемии вирус обнаружили у 40 597 человек, выздоровели 35 414 пациентов. 2 147 жителей региона спасти не удалось. В тяжелом состоянии находятся 58 инфицированных.

Ранее ФАН писал о том, что большинство россиян прививаются от коронавируса из-за страха за свое здоровье. 45% россиян прошли вакцинацию от COVID-19 из-за страха за здоровье. А 39-42% привившихся говорят, что сделали это из-за желания путешествовать по странам без ограничений.