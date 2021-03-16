ФАН узнал, почему в Анапе снесли две многоэтажки на песчаных дюнах

Краснодар, 16 марта. В Анапе продолжают сносить многоэтажные дома, которые были построены с нарушением законодательства. Борьба с самовольными постройками находится на особом контроле губернатора. На этот раз спецтехника добралась до тех объектов, которые расположены на песчаных дюнах Витязевской косы. Сейчас уже полностью демонтированы трехэтажное и четырехэтажное здания.

«Участок на улице Скифской, 68 администрация Анапы предоставила в аренду предпринимателю под создание парка аттракционов. Не имея разрешения, застройщик построил капитальные объекты. В 2019 году был подан иск о признании возведенных объектов самостроями и их демонтаже. В июне 2020 года Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил исковое требование о сносе», — рассказали в пресс-службе администрации региона.

Работы по сносу построек начались в феврале 2021 года. Два дома к этому времени уже полностью демонтировали, теперь возьмутся еще за три объекта: шестиэтажное и двухэтажное здания, фундамент. Снос идет не только в Анапе, но и других городах Кубани. Например, в Геленджике, там продолжают демонтаж многоэтажных строений в густонаселенном районе города.

Ранее ФАН писал о том, что кроме самостроев в дюнах, в Анапе сносят 12-этажный дом в центре города, застройщик возвел его с нарушениями. Работам по демонтажу раньше мешала плохая погода. В администрации города заверили, что до начала апреля дом точно снесут.