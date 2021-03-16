Проблемы электроснабжения Краснодара продолжают решать, ФАН узнал подробности

Краснодар, 16 марта. В Краснодаре закончено строительство кабельных линий от трех ключевых подстанций города. В работу уже введены линии от подстанций «Юго-Западная», «Тургеневская» и «Ангарская». Проведенная энергетиками работа позволит восполнить дефицит мощности в наиболее проблемных районах. Также это повысит надежность электроснабжения потребителей в разных районах столицы Кубани.

Подключение новых линий от подстанции «Юго-Западная» минимизирует возможность технологических нарушений в работе электросетевого комплекса Юбилейного микрорайона. Строительство сетей от подстанции «Тургеневская» позволит перераспределить нагрузку в Фестивальном микрорайоне.

«Введены в работу кабельные линии и блочные распределительные трансформаторные подстанции, подключенные к подстанции «Ангарская». Она приняла на себя часть нагрузки от подстанций «Калинино», «ОБД», «Витаминкомбинат», «Северо-Восточная», «РИП», «ЗИП». Благодаря подключению этих объектов перераспределена существующая нагрузка в Музыкальном микрорайоне и северо-восточной части Краснодара», — рассказали ФАН в пресс-службе администрации Краснодара.

Добавим, что подстанция «Ангарская» запущена в конце прошлого года и стала первой цифровой в столице Кубани. Она обошлась инвестору в 720 млн рублей. Ее площадь свыше 4 000 квадратных метров. Там установили энергоэффективное оборудование, оно существенно снижает затраты на обслуживание и ремонт. А новые технологии позволяют вести мониторинг за работой системы в режиме онлайн, оперативно выявлять нарушения.

Общая мощность «Ангарской» — 50 МВА. Планируется, что уже в этом году он вырастет еще на 8 МВт. Также предусмотрена возможность дальнейшего увеличения до 80 МВА.

В мэрии города подчеркнули, что ввод новой подстанции повысит надежность энергоснабжения жилья около 320 000 жителей и около 240 социальных объектов.

Летом 2020 года в Краснодаре из-за сильной жары ежедневно происходили как мелкие, так и очень серьезные аварии на электроподстанциях. Без света оставались десятки тысяч человек. Аварии возникали из-за того, что серьезно возрастала нагрузка не сети. Они не выдерживали. К слову, проблемы были не только в Краснодаре, в регионе тогда по поручению губернатора даже создали оперативный штаб для устранения перебоев с подачей электроэнергии в крае.

Ранее ФАН писал о том, что в Дагестане за два года планируют решить проблемы с энергоснабжением региона. По словам министра энергетики и ЖКХ Дагестана Манвела Мажонца, перебои со светом в домах местных жителей вызваны ветхим состоянием электросетевого комплекса республики. Для выправления ситуации региональные власти ведут переговоры с «Россетями».