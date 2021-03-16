ФАН узнал, как развивается винодельческая отрасль в Краснодарском крае

Краснодар, 16 марта. В этом году на Кубани будет заложено 1,7 тыс га молодых виноградников. Первые 120 га уже высадили в Анапе, Новороссийске и Темрюкском районе. На поддержку отрасли из бюджета региона будет направлено свыше 600 млн рублей. Эти деньги направят на закладку новых насаждений и уход за виноградниками.

«На Кубани находится треть виноградников всей страны, и мы постепенно увеличиваем ежегодную площадь закладки новых насаждений. В 2015 году она составляла 1,2 тыс. гектаров в год, сейчас уже 1,7 тыс. гектаров. Важно, что большинство новых саженцев выращены в наших питомниках. Сегодня на территории региона 3 таких центра, в год они производят 4,5 млн саженцев», — рассказал Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края.

Чтобы продолжать активно развивать эту отрасль — в регионе начали проводить инвентаризацию всех виноградопригодных участков. Учет земель идет в Анапе, Геленджике, Новороссийске, Абинском, Крымском, Темрюкском, Ейском и Новокубанском районах. До 1 апреля реестр таких участков будет подготовлен полностью. К примеру, в Анапе эта работа выполнена на 80%, в Ейском районе — на 75%.

Глава региона подчеркивает, что на Кубани сделают все, чтобы не допустить застройки этих уникальных территорий. Именно поэтому виноградопригодные земли закрепят в генеральных планах муниципалитетов, и использовать их можно будет только по целевому назначению

«Предприятия Краснодарского края в 2020 году произвели 214 млн литров винодельческой продукции. Почти 4,19 млн литров было экспортировано в 16 стран ближнего и дальнего зарубежья, что составило 117% к уровню прошлого года. Эта работа проводится в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», — рассказали ФАН в пресс-службе администрации региона.

Краснодарский край занимает первое место в России по производству винограда. Ежегодно в регионе собирается более 200 тыс. тонн в год — это свыше 42% общероссийского объема. Увеличиваются и объемы выпускаемой винной продукции. В 2020 году производителям вина удалось сохранить показатели 2019 года. А шампанского и игристых вин делать стали на 10% больше, производство коньяка выросло почти на треть.

«За пять лет край выделил более 2,3 млрд рублей на развитие виноделия и виноградарства. Это позволило увеличить ежегодную площадь закладки новых виноградников до 1700 га в год. Для сравнения, в 90-е годы среднегодовая закладка составляла около 800 га», — прокомментировали в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона.

Кроме того, до конца 2021 года в Крымском районе откроют завод тихих вин. На предприятии будет организован полный цикл производства — от выращивания винограда до реализации товара через собственные магазины и дегустационные залы. Новый винзавод откроют в хуторе Школьный. Ежегодно там планируют выпускать более 50 тысяч бутылок тихого вина, об этом ФАН рассказали в региональном департаменте инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства.

В хуторе уже построили корпуса завода и хранилища. Закончена и внутренняя отделка помещений, смонтировано оборудование, идет благоустройство подъездных путей. Ближе к концу года там хотят открыть летний ресторан с видом на горное плато. Также инвестор собирается построить гостиничный комплекс с дегустационным залом и винным магазином.

Соглашение о строительстве винзавода было подписано в 2020 году между администрацией Крымского района и ООО «Кубань-Биофикс». На возведение предприятия инвестор потратил около 150 млн рублей. Там создадут 30 новых рабочих мест.

Ранее ФАН писал о том, как в Краснодарском крае виноградники спасают от морозов. Многолетняя лоза любого сорта винограда отлично переносит мороз, но он представляет опасность для молодой лозы, которую высадили осенью. В разных хозяйствах, в зависимости от количества высаженного урожая, выбиралась разная тактика защиты винограда. Где-то молодую лозу просто «прикапывали», а где-то накрывали «с головой».