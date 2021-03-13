Сборная России по футболу будет готовиться отборочным играм ЧМ-2022 в Сочи

Краснодар, 13 марта. Сборы российских футболистов, которые начинают подготовку к первым отборочным матчам к чемпионата мира по футболу-2022 пройдут в Сочи. Их поделили на два этапа. Первый пройдет с 18 по 22 марта, второй — с 25 по 28 марта. Тренировки состоятся на стадионе имени Славы Метревели. Решение об этом было принято тренерским штабом и Российским футбольным союзом.

Первая игра отборочного цикла состоится 24 марта. Российские футболисты на выезде сыграют против сборной Мальты. Следующая игра пройдет уже 27 марта в 17:00 на стадионе «Фишт» в Сочи. Национальная сборная сыграет с футболистами из Словении. Затем еще одна встреча пройдет в Словакии, там наша команда будет играть 30 марта.

Что касается матча в России, то по решению УЕФА, заполняемость стадиона не должна превышать 30%. Болельщики должны будут занимать места в строгом соответствии с информацией указанной в билете. На входе в сектор будут проводить проверки. Стоимость входа на матч варьируется от 700 до 1800 рублей.

Ранее ФАН писал о том, что отборочный матч ЧМ-2022 между Россией и Словакией и вовсе пройдет без зрителей.