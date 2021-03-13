Сильнейшие батутисты страны соберутся на чемпионате России в Сочи

Краснодар, 13 марта. В Сочи пройдет чемпионат России по прыжкам на батуте. Его проведут в ледовом дворце спорта «Айсберг» с 18 по 21 марта.

«Эти состязания в Сочи станут рейтинговыми для отбора на чемпионат Европы. Он состоится в олимпийской столице с 25 апреля по 3 мая. А также и на чемпионат мира, который пройдет в ноябре 2021 года в Баку», — рассказали ФАН в региональном министерстве спорта.

Спортивную доблесть Кубани на соревнованиях в городе-курорте будут отстаивать 34 спортсмена. А всего на соревнования соберутся более 300 сильнейших батутистов страны. Среди них будут не только победители и призеры мировых и континентальных первенств, но и претенденты на участие в XXXII Олимпийских играх.

Добавим, что буквально неделю назад кубанские спортсмены вернулись с всероссийских соревнований по прыжкам на батуте. Они проходили в Ярославле.

«Наши ребята очень достойно выступили, завоевав четыре золотые, две серебряные и две бронзовые награды Кубка России», — добавили в пресс-службе министерства спорта Краснодарского края.

Ранее ФАН писал о том, что россияне впервые выиграли золото в смешанных соревнованиях на ЧМ по фристайлу. Любовь Никитина, Павел Кротов и Максим Буров победили в суперфинале командных смешанных соревнований в рамках планетарного первенства по фристайлу.