Ремонт краснодарских дорог обойдется в два миллиарда рублей в 2021 году

Краснодар, 13 марта. Ремонт дорог в Краснодаре в этом году будут вести за счет нового источника финансирования дорожного фонда — облигационного займа. Одним из самых важных участков называют улицу Черкасскую. Работы там начнутся 15 марта. Проезжую часть расширят до трех полос, построят «ливневку», сделают уличное освещение, тротуары, пешеходные переходы. Появятся там и новые остановки.

«Ходить тут невозможно, всегда по обочине, грязь, пыль. Дети в школу добираются тоже неизвестно как. Надеемся, что ремонт решит наши проблемы. Долго этого ждали», — рассказала ФАН Арина Молчанова, житель Краснодара.

Проезжая по этой дороге, автомобилисты, порой, тоже ругаются. И это мягко сказано. Обычно выражения там слышны «крепкие».

«И заторы тут постоянные. Расширят дорогу, как говорят. Лично я давно говорил об этом, сделать это вполне реально. Почему только вот так долго ничего не делали? Не понимаю… Так-то в Краснодаре в целом дороги неплохие. Есть по городу разбитые участки, не скрою, но в целом, состояние достойное. Мне есть с чем сравнивать», — поделился в беседе с корреспондентом ФАН Игорь Новиков, дальнобойщик.

Добавим, что участок о котором идет речь — это часть улицы Черкасской до пересечения с улицей им. Героев Разведчиков, ее протяженность всего 700 метров, однако этот ремонт может решить множество проблем горожан, проживающих в этом микрорайоне.

«Всего в 2021 году за счет облигаций мы планируем привести в порядок семь участков, два из них мы закончим в следующем году — это подъезд к хутору Копанскому и улицу Тополиную. Все эти участки дорог у нас никогда капитально не ремонтировались, поскольку не было источников финансирования. Сегодня такая возможность появилась. Общая стоимость работ составляет практически два миллиарда рублей, протяженность дорог — около 17 км», — сказал заместитель главы Краснодара Артём Доронин.

По проекту на Черкасской появится три полосы для движения, ливневая канализация, 24 опоры освещения. Тротуар в ширину будет более двух метров. Проведут работы по переустройству воздушной линии электропередач, силовых кабелей, сетей связи и тепловых сетей. Там же появятся газопроводы среднего и низкого давления.

Последним этапом реконструкции станет благоустройство территории — специалисты установят дорожные знаки, нанесут дорожную разметку, обустроят газоны, высадят деревья и кустарники.

«В прошлом году мы впервые прибегли к новому источнику финансирования — мы разместили облигационные займы. Нам удалось привлечь в бюджет города дополнительно 1,6 млрд рублей, эти средства направлены исключительно, как мы с вами договаривались, на ремонт наших дорог. Мы определили ряд участков, подлежащих ремонту. В их числе — ул. Черкасская, ул. им. 40-летия Победы — по ним достаточно много было обращений жителей. Конечно, сегодня на слуху еще и ул. Домбайская — по ней прошли проектно-изыскательские работы. Думаю, уже в следующем году эту дорогу тоже отремонтируем», — рассказал Евгений Первышов, глава Краснодара.

Что касается улицы Домбайской, то по проекту предусмотрели строительство дороги в две полосы, она будет асфальтобетонной. Ее протяженность составит более километра, там также построят сети ливневой канализации, уличного освещения и тротуары.

Если говорить о регионе в целом, то в 2021 году было увеличено финансирование на ремонт кубанских дорог. Объемы дорожного фонда региона превысят 35 млрд рублей. Он вырос почти на 3 млрд за счет доходов, которые поступили сверх прогнозируемого уровня и ряда федеральных субсидий.

«В 2021 году объем дорожного фонда региона составит 35,4 млрд рублей – на 2,2 млрд рублей больше, чем в прошлом году. Регион находится в лидерах по этому направлению. Объем фонда позволит продолжить строительство обхода станицы Ленинградской, обхода Тимашевска, Яблоновского моста, трассы Краснодар-Ейск», — рассказали ФАН в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Ранее ФАН писал о том, что в Краснодарском крае в этом году будет построено, отремонтировано и реконструировано 620 километров дорог. Один из важных «дорожных» проектов — проектирование подъездной дороги к аэропорту в Краснодаре.