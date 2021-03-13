На Кубани выявили минимальное количество заболевших коронавирусом с октября

Краснодар, 13 марта. За последние сутки на Кубани подтвердили 127 случаев заболевания коронавирусом. Это минимальный показатель, который зафиксирован в регионе с 27 октября 2020 года — то есть за последние 4,5 месяца.

Как рассказали ФАН в региональном минздраве COVID-19 обнаружили 54 мужчин и 73 женщин в возрасте до 89 лет. В этом числе и семеро детей, младшему из которых восемь месяцев.

Традиционно, больше всего положительных тестов получено в Краснодаре — 34, в Анапе – 13, в Геленджике – 9, в Новороссийске – 7, а в Сочи заболели шесть человек.

«35 055 пациентов уже выписались с выздоровлением, из них 133 – за последние сутки. 2 108 человек не удалось спасти. 65 заболевших находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, еще четверо – на экстракорпоральной мембранной оксигенации», — сообщили ФАН в региональном оперштабе.

Всего же с начала пандемии на Кубани коронавирус подтвердили у 40 223 человек, включая 2769 детей. С подозрением на коронавирус за это же время к медикам обратились более 190 тысяч человек.

Сейчас на лечении в стационарах остаются 1 032 жителя с COVID-19 сейчас лечатся в стационарах, вдвое большее количество заболевших проходят лечение на дому. Лабораториями в крае проведено свыше 2,6 млн исследований, почти 7 тысяч из них сделаны за последние сутки.

"Минздравом региона уже подготовлено предложение по возобновлению проведения профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и выездных акций в муниципальных образованиях, в которых уровень распространенности составляет 0,6 и менее. К таким территориям относится Армавир, Абинский, Брюховецкий, Калининский, Курганинский, Новокубанский, Новопокровский, Отрадненский, Староминский, Успенский, Щербиновский районы", — рассказал ФАН замначальника управления организации медпомощи населению краевого минздрава Юрий Сарычев.

Добавим, что на Кубани продолжается масштабная вакцинация. В край уже поступило около 170 тыс. доз вакцины. Прививки от коронавируса поставили почти 164 тысячи человек, из них около 94 тысяч прошли полный курс — получили два компонента вакцины.

Ранее ФАН писал о том, что за год с момента первого выявленного случая коронавируса, на Кубани им заболели более 40 тысяч человек. Медики не спасли жизни более 2 тысяч жителей региона.