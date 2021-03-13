Водитель маршрутки в Новороссийске высадил ребенка во время урагана

Краснодар, 13 марта. В Новороссийске произошел неприятный инцидент. Водитель автобуса на маршруте 15А высадил ребенка на остановке «Центральный рынок», сказав что дальше он не поедет. Таким образом он самостоятельно изменил маршрут следования, не доехав до нужной остановки. Отметим, что мальчик рассчитался за поездку.

Судя по картам, до дома ребенку пришлось добираться около 7 километров пешком. В тот день в Новороссийске был ураганный ветер. По прогнозам синоптиков он мог достигать 35 метров в секунду. Возможно, именно непогода заставила водителя остановиться, но его действия подвергли опасности жизнь мальчика.

На этот инцидент незамедлительно отреагировал глава Новороссийска Игорь Дяченко. Он рассказал, что этот факт был зафиксирован службой «Безопасный город».

«Подобные случаи будут незамедлительно пресекаться, а водители — покидать работу в сфере пассажирских перевозок. По моему поручению руководитель компании-перевозчика уволил водителя 12 марта», — рассказал Игорь Дяченко в своем Instagram.

Ранее ФАН писал о том, что в России был принят закон о запрете высаживать детей-безбилетников из общественного транспорта. Документ разработан министерством транспорта и вступил в силу с 7 марта. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что водители и кондукторы будут нести ответственность за высадку несовершеннолетних детей.