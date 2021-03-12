Пошли на второй год: на Кубани до 29 марта продлили режим повышенной готовности

Краснодар, 12 марта. В Краснодарском крае до 29 марта продлили режим повышенной готовности. Такое постановление подписал губернатор региона Вениамин Кондратьев. Напомним, что в условиях коронавирусных ограничений Кубань живет уже год. 13 марта 2020 года было издано постановление №129, которое регулярно дополняется и корректируется.

В последней редакции сказано, что все, кто находятся на территории региона, обязаны носить маски в местах массового пребывания, в том числе, при посещении объектов торговли, бытового обслуживания, вокзалов, в транспорте, на парковках, в лифтах и в иных общественных местах скопления людей. Обязательно и соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра.

«Сохраняется запрет на проведение развлекательных, зрелищных, культурных мероприятий с очным присутствием людей за исключением случаев, прописанных в постановлении. А число участников деловых мероприятий по-прежнему ограничивается количеством в 100 человек», — рассказали ФАН в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Добавим, что тем, у кого есть диабет, сердечно-сосудистые, хронические и заболевания органов дыхания необходимо соблюдать режим самоизоляции. Это также касается и всех граждан, которые старше 65 лет.

Добавим, что также принято решение о закрытии сразу шести госпиталей для больных коронавирусом. Дело в том, что в регионе продолжается снижение числа заболевших. Всего в регионе развернуто 3890 коек для ковид-пациентов, из них занято 2648. Количество свободных составляет почти 32%.

«Свернули свою COVID-деятельность Краевой клинический госпиталь ветеранов войн, городская клиническая больница №1 Краснодара, горбольница №5 в Сочи, Центр охраны материнства и детства в Сочи, Кожно-венерологический диспансер №2 в Сочи и Северская ЦРБ», — подтвердил ФАН замначальника управления организации медпомощи населению краевого минздрава Юрий Сарычев.

Ранее ФАН писал, что спустя год с момента первого подтвержденного случая коронавируса на Кубани выявлено 40 096 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 34 922 жителя. Более 2 тысяч кубанцев медики спасти не смогли.