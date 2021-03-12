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На Кубани могут пересмотреть расчет платы за отопление, ФАН узнал подробности

На Кубани могут пересмотреть расчет платы за отопление, ФАН узнал подробности

Краснодар, 12 марта. На недавнем заседании ЗСК парламентарии Кубани обсудили вопрос о том, чтобы внести изменения в нормативы потребления коммунальных ресурсов для целях содержания общего имущества в многоквартирном доме.

Сейчас во всех городах и районах Кубани за исключением Сочи дело обстоит так: продолжительность отопительного периода равна семи месяцам. Плата за отопление распределена на этот срок — с 1 октября по 30 апреля. Но фактически отопление в домах кубанцев включают в конце октября и отключают в начале апреля. Но при этом плата берется как за полный месяц осенью, так и весной. Жители региона недовольны таким положением дел.

«Ну почему я должна платить, если я не получаю услугу. Нет его, тепла то этого. Да и нет в нем необходимости. А вот в платежке отражается это. Думаете мне, пенсионерке, эти несколько тысяч лишними будут? Да и не только мне. Надо разбираться с этим бардаком», — рассказала ФАН Инна Добровольская, жительница Краснодара.
 

В ЗСК Кубани тоже озадачились этим вопросом, считают, что возмущение граждан основано не на пустом месте. В обсуждении участвовали представители регионального департамента цен и тарифов, представители управляющих компаний. По итогу заседания было решено направить обращение к председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину. Парламентарии просят внести в федеральное законодательство изменение и скорректировать механизм расчета платы за отопление в Краснодарском крае в октябре и апреле. 

«На сегодняшний день корректировка платы в зависимости от количества дней отопительного сезона действующим законодательством не предусмотрена. Депутатский корпус Кубани считает целесообразным внести в соответствующие документы изменения, которые позволили бы в целях расчета норматива считать неполные месяцы начала и окончания отопительного периода за один месяц. Полагаем, что в случае принятия корректировок, они будут положительно восприняты потребителями», – сказал Юрий Бурлачко, спикер регионального парламента.

Ранее ФАН писал о том, что в Мордовии резко подскочили в несколько раз суммы в квитанциях за тепло. Власти во всем тогда обвинили небывалые морозы.

 

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