На Кубани могут пересмотреть расчет платы за отопление, ФАН узнал подробности

Краснодар, 12 марта. На недавнем заседании ЗСК парламентарии Кубани обсудили вопрос о том, чтобы внести изменения в нормативы потребления коммунальных ресурсов для целях содержания общего имущества в многоквартирном доме.



Сейчас во всех городах и районах Кубани за исключением Сочи дело обстоит так: продолжительность отопительного периода равна семи месяцам. Плата за отопление распределена на этот срок — с 1 октября по 30 апреля. Но фактически отопление в домах кубанцев включают в конце октября и отключают в начале апреля. Но при этом плата берется как за полный месяц осенью, так и весной. Жители региона недовольны таким положением дел.

«Ну почему я должна платить, если я не получаю услугу. Нет его, тепла то этого. Да и нет в нем необходимости. А вот в платежке отражается это. Думаете мне, пенсионерке, эти несколько тысяч лишними будут? Да и не только мне. Надо разбираться с этим бардаком», — рассказала ФАН Инна Добровольская, жительница Краснодара.



В ЗСК Кубани тоже озадачились этим вопросом, считают, что возмущение граждан основано не на пустом месте. В обсуждении участвовали представители регионального департамента цен и тарифов, представители управляющих компаний. По итогу заседания было решено направить обращение к председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину. Парламентарии просят внести в федеральное законодательство изменение и скорректировать механизм расчета платы за отопление в Краснодарском крае в октябре и апреле.

«На сегодняшний день корректировка платы в зависимости от количества дней отопительного сезона действующим законодательством не предусмотрена. Депутатский корпус Кубани считает целесообразным внести в соответствующие документы изменения, которые позволили бы в целях расчета норматива считать неполные месяцы начала и окончания отопительного периода за один месяц. Полагаем, что в случае принятия корректировок, они будут положительно восприняты потребителями», – сказал Юрий Бурлачко, спикер регионального парламента.

Ранее ФАН писал о том, что в Мордовии резко подскочили в несколько раз суммы в квитанциях за тепло. Власти во всем тогда обвинили небывалые морозы.