Горнолыжный сезон в Сочи продлят до конца апреля

Краснодар, 12 марта. Устойчивый снежный покров на трассах курортов Красной Поляны позволит лыжникам и сноубордистам кататься еще как минимум месяц, а может и чуть больше. Сейчас там царит комфортная погода — около 10 градусов мороза. Массовый горнолыжный сезон там планируют закрыть и вовсе в середине мая. Дело в том, что из-за необычного расположения зоны «Цирк-2» на высоте 2 200 метров, кататься там еще будет можно. Летом, ориентировочно в июне, там же хотят открыть сноубордический лагерь.



Зимой три горнолыжных курорта приняли примерно 200 тысяч гостей. Это значительно больше, чем в прошлые годы. Загрузка гостиниц и отелей в горном и прибрежном кластерах до сих пор очень высокая. Пик продаж ски-пассов и рекордное число гостей были зафиксировано на выходных по случаю Дня защитника Отечества.

Особое внимание на курортах уделяют обеспечению безопасности в условиях действующих прогнозов по лавинной опасности.

«Необходимо обеспечить полную безопасность туристов на трассах. Там, где катание запрещено из-за действующего режима лавиноопасности, недопустимо присутствие людей. Горнолыжные курорты должны оперативно информировать своих гостей об открытых для катания трассах и действующих ограничениях», – отметил глава Сочи Алексей Копайгородский.

Добавим, что за 2021 год в Сочи уже побывало свыше миллиона туристов.

Ранее ФАН писал о том, что был назван самый популярный горнолыжный курорт в феврале. Им оказался Шерегеш (Кемеровская область), сочинская Красная Поляна заняла вторую строчку рейтинга.