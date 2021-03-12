Время не лечит: как коронавирус изменил жизнь на Кубани

Краснодар, 12 марта. Первая дата. Можно сказать контрольная. Коронавирус на Кубани вот уже год. Вечером 12 марта 2020 года новостные ленты региона рассказали о первом подтвержденном случае COVID-19 в регионе. Инфекцию подхватил 52-летний житель отдаленного Приморско-Ахтарского района. За неделю до этого вернулся из итальянской Вероны. В тот день по России было выявлено всего 6 случаев новой коронавирусной инфекции. А суммарно тогда в стране болели 34 человека.

«Конечно, слышал об этом вирусе. Но тогда информации какой-либо было мало. Я понимал, что важно соблюдать меры предосторожности, беречься, носить маски. Тем более мне, я прямо контактирую с людьми, работаю в банке. Маску всегда ношу и сейчас. Даже если она меня не убережет — мне не сложно ее надеть», — рассказал ФАН Владислав Котов, житель Краснодарского края.

Владислав уточняет, несколько раз даже думал, что заразился. Однако, ковид не подтвердился ни разу. Видимо, маска, частое мытье рук и ряд других простых правил — все-таки работают против заморского вируса.

13 марта в Краснодарском крае был введен режим повышенной готовности. С постановления №129 за подписью губернатора региона началась новая жизнь. Документ вступил в силу с полуночи 15 марта. О том, как стремительно будут развиваться события никто даже не догадывался. Сначала жители региона лишились возможности ходить в театры, кино и рестораны. Потом — летать в другие страны. А в конце месяца в регионе был введен тотальный карантин. И это не просто распоряжение ради распоряжения. Это реально работавший тогда инструмент.

28 марта в регионе закрылись торговые центры, перевозки общественным транспортом были сокращены вполовину, прекращено авиасообщение между Сочи и Краснодаром, введен запрет на новые заселения в гостиницы, ограничили работу офисов МФЦ и так далее. В этот же день в крае выписали с выздоровлением первого заболевшего.

31 марта — еще одна отправная точка. Именно в тот день жители края узнали что такое карантин. Жителям запретили покидать места проживания, пребывания. Исключение — случаи обращения за экстренной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью.

Можно было ходить на работу. Но только на те предприятия, которые были включены в единый краевой реестр. Разрешалось выносить бытовой мусор до ближайшего места накопления отходов, выгуливать домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания.

Был введен запрет транзитного проезда транспорта по территориям населенных пунктов Краснодарского края. Исключение — если иные пути проезда отсутствуют.

Запретили перемещаться на автомобилях. Воспользоваться личным транспортом можно было только при обращении за экстренной медицинской помощью, иной прямой угрозы жизни и здоровью. Второе исключение — если житель края добирается на работу, а предприятие находится в едином краевом реестре, которым разрешено работать.

Позже в регионе была введена пропускная система. Как для автомобилей, так и для людей. Каждый пешеход, который ушел на значительное расстояние от дома должен был иметь при себе специальный документ.

«У автовладельцев была градация. В их автомобилях либо не было пропуска, что автоматически запрещало использование машины. Пропуск желтого цвета позволял перемещаться в границах Краснодара, зеленые выдавались в других городах и районах и позволяли ездить на определенной территории. Транзитный транспорт получал синие пропуски с четким указанием времени, когда нужно покинуть регион. Документ красного цвета позволял ездить везде», — рассказал ФАН Константин Некрасов, водитель.

На улицах появились отряды полицейских, росгвардейцев и казаков, которые жестко контролировали соблюдение норм. Суды оказались завалены административными материалами. Людей штрафовали. В таких жестких рамках регион жил почти три месяца. Решение об отмене карантина было принято 21 июня. Тогда же в край потянулись и толпы отдыхающих, туристический сезон стартовал с большим опозданием.

«Мы думали, что потеряем очень много на карантине и всех этих запретах. Так и есть, потерь было много. Но многое удалось и наверстать. Сезон в 2020 году длился очень долго, туристы ехали и в ноябре и даже в декабре. Да и вообще, загруженность моего отеля была высокой все это время», — рассказала ФАН Мария Чернышева, владелец гостиницы на Черноморском побережье.

В это время в крае было все: очереди за туалетной бумагой и продуктами, зажигательные танцы и вирусные ролики в соцсетях под песню «Коронавирус, корона, уходи с нашего района», начались концерты музыкантов в «прямых эфирах», зарядку делали во дворах или на балконах, там же танцевали и пели вместе с соседями. Появился даже тренд на маски, кубанцы хотели отличиться в толпе и защитить себя «намордником» (уж многие стали их так называть) необычной фактуры.

А ограничения в крае постепенно снимались, в конце года на Кубани разрешили даже деятельность кинотеатров, в начале этого года, с поправками на заполняемость, но открылись многие культурные объекты. С декабря в регионе началась массовая вакцинация, прививки поставили уже около 160 тысяч человек.

И если в первую волну коронавируса ежесуточно заболевших было около 100 человек, то вторая волна увеличила эти показатели в 2–2,5 раза. В феврале и марте инфицированных становилось меньше. Некоторые ковид-госпитали перешли на оказание плановой помощи.

За последние сутки в регионе подтвердили 130 случаев COVID-19, всего же заболевших, спустя год после начала пандемии в Краснодарском крае выявили 40 096 человек. Именно в этот день, спустя ровно год после первого случая, Кубань прошла психологический барьер в 40 тысяч заболевших. Медики не смогли спасти 2 095 пациентов.

«Коронавирус отнял у меня самого близкого человека. Ушла моя мама. Все это произошло еще в сентябре, но время не лечит. Ее не смогли спасти, хотя мы вовремя обратились за помощью, поражение легких было на таким большим. Но ковид коварен. Порой выхаживают людей практически с полным поражением… Мама не смогла противостоять. Мы несколько дней провели без сна, готовы были достать любой препарат, но…», — поделилась с ФАН Анастасия Волкова, житель Сочи.

Год, который изменил мир. Год, который поменял привычные взгляды на жизнь. Может и не все, но мы научились мыть руки и следить за своим здоровьем. А еще, многие стали ценить то что есть и тех, кто рядом, простые мелочи, на которые раньше бы и внимания никто не обратил.