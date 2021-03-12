В Краснодарском крае на месяц позже обычного началась посевная кампания

Краснодар, 12 марта. В Краснодарском крае весенняя посевная кампания 2021 года началась на месяц позже привычных сроков. Всего яровыми культурами на Кубани будет засеяно почти 2 млн гектаров. Причиной затяжного начала сева называется снежная зима. Но закончить все работы в регионе планируют в срок — до 1 мая.

«Посевная пока началась в 13 районах северной и центральной части края. Хозяйства обеспечены всем необходимым, в том числе удобрениями, семенами, современной техникой», — рассказал Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края.

Планируют посеять 1,8 млн гектаров яровых культур, чуть меньше половины из них — зерновые и зернобобовые. Будут увеличены посевы сахарной свеклы, гороха, сои и озимого рапса.

Добавим, что по закону Краснодарского края аграрии должны соблюдать севооборот — засеивать не менее 10% площадей многолетними травами.

«Это нужно для сохранения плодородия почвы, для того, чтобы рекордные урожаи на Кубани были не только сейчас, но и через 10 и 50 лет. В прошлом году у нас были районы, где принципы севооборота нарушались, поэтому контроль в этом направлении усилим», — рассказали ФАН в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В регионе продолжают уделять особое внимание взаимодействию аграриев и ученых. Те хозяйства, которые сотрудничают с кубанской наукой, получают приоритет при распределении мер господдержки, только в этом году на Кубани для поддержки растениеводства выделят 3 млрд рублей.

Кроме того, в этом сезоне аграрии получат 126 млн рублей на приобретение элитных семян. Аграриев ориентируют на то, чтобы выбирали элитные семена высших репродукций, которые позволяли бы получать более высокие урожаи.

«За последние три года объем их использования на Кубани вырос почти на 9%. Для продолжения этой положительной динамики ежегодно направляем средства на возмещение части затрат на приобретение элитных семян», — отметил Андрей Коробка, вице-губернатор Краснодарского края.

Ранее ФАН писал о том, что в преддверии весенней посевной российские производители готовы обеспечить аграриев минеральными удобрениями. Уже известно, что в 2021 году планируется приобрести порядка 4,5 млн тонн такой продукции.