Жительница Краснодара прикарманила 600 тысяч рублей на продаже чужих сладостей

Краснодар, 9 марта. В полицию Краснодара пришла хозяйка торговой точки по продаже кондитерских изделий. Она заявила, что в ходе ревизии обнаружила недостачу на 600 тысяч рублей. Началась проверка, в ходе которой выяснилось, что к пропаже денег причастна сотрудница «сладкого отдела».

«45-летняя местная жительница, которая работала кассиром, рассказала, что в течение двух месяцев она незаконно присваивала денежные средства с реализации товара, а вырученным распоряжалась по своему усмотрению. Ранее судимой она не была», — рассказал ФАН Артем Коноваленко, официальный представитель УВД по Краснодару.

Сейчас в отношении женщины возбудили уголовное дело. Она обвиняется в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата). Если ее вина будет доказана, то она может отправиться в колонию на срок до шести лет. Пока в отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее ФАН писал о том, что краснодарец сломал нос бывшей возлюбленной при попытке похитить ее на 8 Марта. Он поместил ее в багажник автомобиля и пытался увезти в неизвестном направлении. Теперь ему может грозить лишение свободы на 5 лет.