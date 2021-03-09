Ураганный ветер принесет сильные морозы на Кубань, ФАН узнал подробности

Краснодар, 9 марта. На Кубань снова идут небывалые, теперь уже мартовские морозы, в дополнение к ним синоптики прогнозируют ураганный ветер и осадки. А вот жители региона уже даже перестали шутить о том, что март все-таки весенний месяц. До конца недели Краснодарский край будет находиться под влиянием нескольких холодных атмосферных фронтов, которые быстро смещаются по территории Юга России.

10 марта в регионе будет облачно, местами осадки — дождь, мокрый снег. Порывы северного ветра будут достигать 17 метров в секунду, в Новороссийске еще сильнее — 23 м/с. Ночью температура воздуха по краю будет от 2 до 7 градусов мороза. Местами по востоку до минус 10, а на Черноморском побережье до 2 градусов тепла. Днем ожидается до +4, а на побережье до +7 градусов.

«Воздушные потоки в регионе меняются очень быстро, с ними «скачет» и атмосферное давление. Холодную погоду сейчас определяет атмосферный фронт, который пришел со Средиземного моря. Еще холоднее станет 12 и 13 марта, когда воздух будет поступать с северо-западных районов Европы», — рассказала ФАН Светлана Попова, начальник отдела гидрометобеспечения регионального ЦГМС.

Специалист поясняет, что такая нестабильность наблюдается очень давно, можно сказать, с осени. Продолжается это и сейчас. Зима тоже была «на любителя».

Если говорить о погоде на ближайшие дни более детально, то порадовать жителей края синоптикам нечем. 11 и 12 марта продолжится похолодание. Температура воздуха ночью 11 марта опустится до минус 9 градусов, а 12 марта в предгорьях столбики термометров покажут -15. Днем в четверг и пятницу ожидается до 5 градусов мороза, местами до -8.

На Черноморском побережье пройдут дожди, мокрый снег. На участке Анапа-Геленджик ожидается гололед. Ветер северный и северо-восточный, порывы до 22 м/с. В Новороссийске 11 марта ожидается ураганный ветер — до 32 м/с. По ночам на термометрах будет до 5 градусов мороза, днем до 3 градусов тепла.

«Уже в выходные и в начале следующей недели холод постепенно уйдет, погода будет становиться лучше. Мы предполагаем, что вторая половина марта в регионе будет довольно теплой. Как минимум — близкой к климатическим показателям», — добавила Светлана Попова.

9 марта днем в Краснодаре воздух прогрелся до +6 градусов. Минимальная температура в этот день была в 1985 году — 16 градусов мороза, максимальная — в 1999 году, тогда термометры поднимались выше +19. Среднее значение за период с 1943 по 2019 год в этот день составляет +4,7 градуса.

Ранее ФАН писал о том, что после 15 марта в регионе ожидается постепенное повышение температур. В Краснодарском крае днем будет только плюсовая температура — 5-10 градусов выше нулевой отметки. В южных районах и того теплее — до +15 градусов.