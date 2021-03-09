Кубанский заповедник Утриш сделают самым крупным на Черноморском побережье

Краснодар, 9 марта. Площадь заповедника «Утриш» в Краснодарском крае увеличат на 1 300 га. Сделают это за счёт присоединения новых участков. В его границы войдёт часть полуострова Абрау и прилегающая к нему акватория Чёрного моря. Также в состав заповедника будет включена грунтовая дорога, которая разделяет его на три части. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Теперь «Утриш» будет единой заповедной территорией с самым большим охраняемым участком акватории Чёрного моря в границах России. Все это позволит усилить охрану природных зон и поможет развитию экологического туризма в регионе. Минприроды поручено обеспечить особую охрану новых участков и до 1 ноября направить в Росреестр документы для их постановки на кадастровый учёт», — сказано на сайте Правительства России.

Государственный природный заповедник «Утриш» появился в 2010 году. Его общая площадь пока составляет 10 000 гектаров. Он располагается в Новороссийске и Анапе, входит в тройку лучших заповедников России по количеству видов растений.

Ранее ФАН писал о том, что в заповеднике произошел крупный пожар. В конце августа прошлого года огонь нанес колоссальный ущерб территории. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Пострадало 130 гектаров территории. Доступ посетителей в «Утриш» долгое время был ограничен.