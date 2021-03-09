Более 156 тысяч жителей Кубани привились от коронавируса

Краснодар, 9 марта. В Краснодарском крае работает 149 пунктов вакцинации от коронавируса, они открыты в поликлиниках, ФАПах и центрах медпрофилактики. Также открыты 7 мобильных пунктов, пять из них — в Краснодаре, еще один в Сочи и седьмой в Новороссийске. К жителям отдаленных станиц и поселков приезжают специалисты на мобильных медицинских комплексах.

«По состоянию на 9 марта в Краснодарский край поступило 170,2 тыс. доз вакцины ГамКовидВак (Спутник V). Прививку сделали 156,7 тыс. человек, в том числе за последние сутки – 428 кубанцев. Полный курс получили 72012 жителя», — рассказали в региональном министерстве здравоохранения.

Напомним, что привиться от коронавируса можно только в два этапа — с промежутком в 21 день. С сентября 2020 года на Кубани началась прививочная кампания для медиков и ряда других специалистов, масштабная вакцинация идет с декабря.

За последние сутки в регионе получено 137 положительных тестов на коронавирус. Всего с начала пандемии в крае заболели 39 707 жителей. Из них 34 618 человек выздоровели, 2 056 спасти не удалось.

Ранее ФАН писал о том, что впервые с октября 2020 года в России за сутки выявлено менее 10 000 заболевших COVID-19. Больше всего новых случаев COVID-19 за прошедшие 24 часа зафиксировали в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье. Суточный показатель выздоровлений составил 9931, скончались 336 человек.