Сильный снегопад на Мамайском перевале заблокировал движение в сторону Сочи

Краснодар, 9 марта. Непогода пришла на Кубань — в регионе идут сильные дожди, в отдельных районах начались снегопады. Осложнена ситуация на горных перевалах, затруднено движение автотранспорта.

По информации пресс-службы ФКУ Упрдор «Черноморье», в 12:30 было введено ограничение на движение автомобилей на участке федеральной трассы А-147 «Джубга — Сочи» на Мамайском перевале. Автомобилистов пропускают «порционно».

«Ограничение движения ввели для устранения последствий снегопада. Госавтоинспекция регулирует транспортные потоки для обеспечения эффективной работы снегоуборочной техники. На расчистке трассы задействовано шесть комбинированных дорожных машин», — рассказали ФАН в пресс-службе ведомства.

В ГИБДД по Краснодарскому краю напоминают, что в такую погоду водители должны увеличить дистанцию между автомобилями, соблюдать скоростной режим на скользкой дороге. Сотрудники дорожной полиции просят по возможности воздержаться от использования личного транспорта.

МЧС Кубани сообщает, что 9 марта осадки пройдут в большинстве районов региона. Ожидается гололед, налипание мокрого снега и сильный ветер. До 12 марта действует экстренное предупреждение из-за сильной лавиноопасности.

Ранее ФАН писал о том, что непогода в крае сохранится до конца недели. В некоторых районах порывы ветра могут достигать 28 метров в секунду. Вместе с этим в регионе будет довольно холодно, а потепление придет лишь в середине марта.