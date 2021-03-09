ФАН узнал, почему краснодарцы меняют комфортное жилье в городе на дома в садоводствах

Краснодар, 9 марта. Выбирать место для жизни — дело каждого человека, но дачные или садоводческие товарищества никогда не были предназначены для постоянного проживания. Почему все больше краснодарцев переезжают из комфортного жилья в городе на дачи и в СНТ? В этом разбирался корреспондент ФАН.

На еженедельной планерке в городской администрации мэр Краснодара Евгений Первышов вынес на обсуждение довольно острый для краевой столицы вопрос. Тысячи горожан круглогодично живут на территориях садоводческих товариществ. Не всегда это безопасно, ведь застройка этих территорий проходила хозспособом — никаких разрешений никогда не выдавалось, часто не соблюдаются ни пожарные, ни санитарные нормы.

«В свое время земельные участки предоставляли сотрудникам трудовых коллективов, научным работникам, педагогическому составу, сотрудникам отраслей по всем направлениям. Это было подспорье для семей, помню, и моим родителям давали участок, мы ездили туда отдыхать. Но это был сезонный отдых, сельхозработы. Сейчас вопросов по СНТ поступает очень много», — рассказал Евгений Первышов.

На территории краевой столицы расположено примерно 300 садоводческих товариществ. Глава Краснодара предложил провести анализ поступающих обращений по СНТ по всем блокам — газоснабжение, дороги, электроснабжение, школы и дошкольные учреждения и подумать, как с точки зрения законодательства можно помочь в развитии этих территорий.

«Нагрузка сегодня колоссальная, сами садоводы с этим не справятся. Надо смотреть наши возможности, полномочия как по федеральному законодательству, так и по бюджетному кодексу — что мы можем финансировать, какие виды работ», — добавил Евгений Первышов.

По мнению Первышова, садоводство можно сравнить с многоквартирным жилым домом. Это общее имущество владельцев домов, сегодня это дома для проживания. В них даже можно прописаться. Но если взять многоквартирный жилой дом, то там собираются средства на содержание и капитальный ремонт. Так и содержится это жилье. В садоводствах такого нет. Все сами себе хозяева.

До конца недели в городе проведут совещание по этому вопросу, на него пригласят всех заинтересованных лиц — от глав внутригородских округов, где находятся садоводства, до представителей Общественной палаты и депутатского корпуса — как профильных комитетов, так и депутатов от тех территорий, где они являются представителями.

«В любом случае, если есть возможность — будем оказывать содействие. Хотя многое уже делается — создаются кооперативы, оказываем посильную помощь при газификации, сопровождаем разрешительные документы. И многие садоводы на сегодняшний день, создавая кооперативы, тянут линии газоснабжения, получают «голубое топливо». Где-то мы подключаем ресурсоснабжающие компании, они оказывают помощь, например, по наладке электрооборудования», — заключил Евгений Первышов.

Система правления в СНТ по мнению градоначальника должна быть налажена таким образом, чтобы исключать множество вопросов, которое сейчас поступает в администрацию Краснодара.

Решится или нет что-то после этого совещания — совершенно неинтересно для Марины Сахаровой. В своем садоводстве она живет уже лет 15 и нисколько не жалеет о том, что променяла комфортный дом в центре Краснодара на небольшой, но в садоводстве. Нет, не подумайте, ее не «обдурили» мошенники, забрав дорогое жилье и предложив взамен это. Просто она так решила. Не сама, вместе с мужем. Большой дом они оставили детям, которые уже выросли и обзавелись семьями.

«Много времени прошло. Мужа уже нет. Похоронили в 2018 году. Мне все говорили, возвращаться, что нечего тут одной делать. Но я решила, что мой дом здесь. Мне хорошо так. Я привыкла. И огородик, и пес мой тут. И до города не так уж и далеко. У меня все есть, какая разница, где я буду жить — тут или там…», — рассказывает Марина Сахарова.

Действительно, добраться до центра города, чтобы навестить жильцов, которым она сейчас сдает свой дом, надо не так уж и много времени. Около часа. С учетом пробок, которые стали уже ежедневной историей для Краснодара, это как приехать из любого спального микрорайона, которые за время жизни Марины Владимировны в садоводстве, выросли в Краснодаре и частенько граничат с самими СНТ.

«Да, бывает разное. То света нет, то газ взорвется… Да нет, не у меня. Просто баллоны же, люди не всегда следят. Было несколько случаев по городу, в таких же дачах. Не всегда комфортно бывает с точки зрения «благ цивилизации». Особенно в морозы, которые у нас тут стояли. Давно такого не помню. Но ничего, скоро лето! Ягоды, овощи, цветы. Приезжайте в гости, посмотрите, как у меня здорово здесь», — с гордостью говорит Марина Сахарова.

Различные коммунальные ЧП случаются и в Краснодаре. Летом — частые отключения электроэнергии из-за сильной жары. Зимой — нередко происходят порывы на тепломагистралях. Много бывает и мелких, локальных ситуаций. Да, скорее всего вопросы решаются побыстрее, в сравнении с садоводством. Но и там, как мы узнали, плюсов для жизни достаточно.