Морозы и штормовой ветер не оставят Кубань до конца недели

Краснодар, 8 марта. Синоптики регионального гидрометцентра прогнозируют прохладную погоду на Кубани до конца недели. В ближайшие сутки будет облачно с прояснениями. Ночью небольшие осадки — дождь и мокрый снег. Днем они усилятся и пройдут повсеместно. Местами ожидается гололед, налипание снега на деревьях и проводах. Порывы западного ветра достигнут 17 метров в секунду.

Что касается температуры воздуха, то ночью будет до минус 3 градусов, местами термометры покажут -8. Днем ожидается плюсовая температура — от 2 до 7.

В среду и четверг изменения погоды ждать не стоит, напротив, ветер станет сильнее. К примеру, 11 марта местами порывы до 23 м/с, в Новороссийске 17–22 м/с, временами от 23 до 28 м/с. Местами пройдут снегопады.

В целом по региону ночью 10 марта будет до 7 градусов мороза, 11 марта — до минус 9. Днем в среду 0…+5, в четверг — не выше +3 градусов. На побережье Черного моря будет чуть теплее — по ночам до +2, а днем до 7 градусов тепла.

«8 и 9 марта в горах Краснодарского края сохранится лавинная опасность. Повышения дневных температур можно ждать к началу следующей недели. При этом в крае все также вероятны осадки, преимущественно дожди», — уточнили синоптики.

Ранее ФАН писал о том, что на Кубань придет холодный атмосферный фронт, который резко обрушит температурные показатели в крае. А весеннее тепло жителям региона можно будет почувствовать лишь во второй половине марта.