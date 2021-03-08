Героя Малой Земли Веру Пикину поздравили с 8 Марта военным оркестром

Краснодар, 8 марта. В Международный женский день моряки поздравили 94-летнюю Веру Пикину с праздником. В сопровождении военного оркестра исполнили для Веры Пикиной песни военных лет и прошли торжественным маршем в ее дворе.

В сентябре 1942 года в возрасте 16 лет Вера Гавриловна добровольцем ушла на фронт. В ночь с 3 на 4 февраля 1943 года она отдавала все силы на возвращение раненых бойцов с плацдарма Малая Земля на судах Черноморского флота. Она служила в составе военно-морского госпиталя №43 Новороссийской военно-морской базы.

«За мужество и отвагу, проявленные в боях за Новороссийск, награждена орденом Отечественной войны II степени, а также медалями «За Победу над Германией», «За оборону Кавказа», «За освобождение Кубани»", — уточнили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Добавим, Малая Земля — это небольшой каменистый участок берега Черного моря. Его площадь всего 27 квадратных километров. Именно он стал символом храбрости и стойкости защитников Отечества, неотъемлемой частью боевой славы города-героя Новороссийска.

Ранее ФАН писал о том, что в Сочи в Международный женский день организовали акцию «Цветы у моря». Женщинам дарят розы и тюльпаны. На улицы вышел и глава города-курорта Алексей Копайгородский. Вместе со своими заместителями и руководителями городских округов он таким образом решил порадовать женщин и поздравить их с праздником.