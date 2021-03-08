В Краснодаре может подорожать проезд в общественном транспорте, ФАН узнал подробности

Краснодар, 8 марта. В Краснодаре может подорожать стоимость поездки в городском электротранспорте. И сразу на два рубля — до 30 за одну поездку. Если увеличение тарифа одобрят, то можно сказать, что за последние пять лет цена билета выросла почти вдвое.

Вопрос повышения цен на проезд в общественном транспорте Краснодара обсудили на внеочередном заседании комитета по промышленности, транспорту, связи и охране окружающей среды гордумы краевой столицы. Подробнее об этом ФАН рассказал депутат Дмитрий Коломиец. Добавим, речь идет именно о муниципальном транспорте и не касается коммерческих пассажироперевозок.

«Наш комитет не является ни разработчиком, ни инициатором повышения стоимости за проезд на транспорте МУП «КТТУ». Комитетом было принято решение провести внеочередное заседание и рассмотреть данный вопрос именно для того, чтобы разобраться в причинах и обоснованности повышения до утверждения тарифа, а не после», — рассказал ФАН Дмитрий Коломиец, депутат городской Думы Краснодара.

Эксперт подчеркивает, что в январе 2021 года коммерческие пассажироперевозчики поставили город перед фактом о повышении цен на проезд. С общественностью не обсудили причины и экономическую обоснованность.

«Лично мое мнение, что это неправильная позиция. Поэтому мы хотим вынести данный вопрос на планерное заседание городской Думы Краснодара, где бы руководство «КТТУ» подробно объяснило свою позицию. Я считаю, что данный вопрос ни в коем случае нельзя замалчивать, он должен обсуждаться и обсуждаться широко», — добавил Дмитрий Коломиец.

Сегодня МУП «КТТУ» входит в пятерку лучших предприятий городского электрического транспорта в целом по стране. На предприятии работает 4000 человек — это основной перевозчик в Краснодаре. Услугами троллейбусов и трамваев и автобусов ежедневно пользуются около 300 тыс. пассажиров. Предприятие эксплуатирует 648 единиц пассажирского транспорта, из них трамваев — 316, троллейбусов — 187, автобусов — 145.

Себестоимость перевозки 1 пассажира (без амортизации) в 2019 году была более 25 рублей, а за 2020 год — почти 33 рубля, она возросла на 30%, пропорционально падению пассажиропотока. В конце года, когда ситуация относительно стабилизировалась, себестоимость была около 30 рублей, но все равно — выше уровня 2019 года почти на 20%.

Как рассказывает Дмитрий Коломиец, падает на предприятии и среднемесячная зарплата. Если в 2019 году она была 30 407 рублей, то по итогам 2020 года составила лишь 27 514 рублей — снижение на 10%.

«В целях обеспечения бесперебойного планового выпуска подвижного состава и повышения заработной платы работников предприятия на 4,9% обсудили с коллегами возможность повышения проезда до 30 рублей за поездку. Решением комитета вынесли обсуждение данной инициативы на планерное заседание депутатов, которое состоится 15 марта», — отметил Дмитрий Коломиец.

У жителей города такая инициатива одобрение вызывает очень редко. В социальных сетях горожане активно высказывают свое недовольство. Один из комментаторов, к примеру, говорит о том, что автопредприниматели возят людей по 28 рублей на маршрутках и не жалуются.

«Почему-то «КТТУ» постоянно в убытках, все им мало. Зарплаты надо поднимать а не цены!», — это пример одного из самых корректных комментариев в соцсетях.

Добавим, конечно, цены растут на все, да и зарплату персоналу предприятия тоже поднимать нужно. Справедливости ради стоит заметить, что в 2020 году тарифы не поднимали вовсе — до этого повышали ежегодно. Последний раз стоимость проезда в Краснодаре подросла в июле 2019 года — с 26 до 28 рублей.

Действующее законодательство позволяет менять тариф на проезд в общественном транспорте может не чаще одного раза в год и не реже одного раза в три года. Контролирует этот момент Федеральная налоговая служба.

До 2019 года стоимость менялась в апреле 2018 года — с 23 до 26 рублей. В 2017 году ценник вырос с 20 до 23 рублей, а в 2016 году с 17 до 20. Таким образом, если в середине марта повышение стоимости поездки в общественном транспорте будет принято, то можно сказать, что за пять лет цена выросла почти вдвое — с 17 до 30 рублей.

Ранее ФАН писал о том, что власти Саратова снизили стоимость проезда в электротранспорте на два месяца и сразу на 4 рубля. Стоимость поездки составит 19 рублей вместо привычных 23. Такую скидку можно получить при оплате поездки с помощью банковской карты Mastercard. Таким образом пассажиров пытаются стимулировать активнее использовать безналичные системы расчета.